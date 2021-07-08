Авиакомпания airBaltic перевезла в июне на 70% больше пассажиров

Как отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, хотя наблюдается значительное увеличение количества пассажиров, все же в июне авиакомпания перевезла на 79% меньше пассажиров, чем до Covid-19 - в июне 2019 года. "Мы ожидаем, что пассажиропоток продолжит увеличиваться", - сказал руководитель airBaltic.