Финская таможня купила сканеры для крупногабаритного транспорта из Китая: в Литве эту технику сочли угрозой безопасности
Таможня Финляндии закупила у китайской компании систему сканеров для просвечивания грузов на восточной границе, пишет YLE.
Таможня Финляндии закупила у китайской компании систему сканеров для просвечивания грузов на восточной границе, пишет YLE.
В Литве сканеры того же производителя посчитали угрозой для национальной безопасности. Согласно литовскому правительству, сканеры могут собирать, например, паспортные данные и отпечатки пальцев и передавать информацию далее.
В Литве, однако, оборудование предназначалось для досмотра багажа в аэропортах. Таможня Финляндии не видит рисков в использовании китайской продукции и планирует использовать сканеры для проверки грузов на погранпунктах Иматра, Вайниккала и Ваалимаа.
"Те сканеры, которые мы используем, предназначены для крупногабаритного транспорта. Мы используем их при проверке контейнеров, грузовиков или транспортных вагонов. С отпечатками пальцев или паспортами такие сканеры ничего общего не имеют", – заявляет Микко Грёнберг из финской таможни.