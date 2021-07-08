Финская таможня купила сканеры для крупногабаритного транспорта из Китая: в Литве эту технику сочли угрозой безопасности

В Литве сканеры того же производителя посчитали угрозой для национальной безопасности. Согласно литовскому правительству, сканеры могут собирать, например, паспортные данные и отпечатки пальцев и передавать информацию далее.

В Литве, однако, оборудование предназначалось для досмотра багажа в аэропортах. Таможня Финляндии не видит рисков в использовании китайской продукции и планирует использовать сканеры для проверки грузов на погранпунктах Иматра, Вайниккала и Ваалимаа.