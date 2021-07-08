Чт, 8.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Финская таможня купила сканеры для крупногабаритного транспорта из Китая: в Литве эту технику сочли угрозой безопасности

Финская таможня купила сканеры для крупногабаритного транспорта из Китая: в Литве эту технику сочли угрозой безопасности

Иллюстративное фото. ФОТО: Li Lei

Таможня Финляндии закупила у китайской компании систему сканеров для просвечивания грузов на восточной границе, пишет YLE.

В Литве сканеры того же производителя посчитали угрозой для национальной безопасности. Согласно литовскому правительству, сканеры могут собирать, например, паспортные данные и отпечатки пальцев и передавать информацию далее.

В Литве, однако, оборудование предназначалось для досмотра багажа в аэропортах. Таможня Финляндии не видит рисков в использовании китайской продукции и планирует использовать сканеры для проверки грузов на погранпунктах Иматра, Вайниккала и Ваалимаа.

"Те сканеры, которые мы используем, предназначены для крупногабаритного транспорта. Мы используем их при проверке контейнеров, грузовиков или транспортных вагонов. С отпечатками пальцев или паспортами такие сканеры ничего общего не имеют", – заявляет Микко Грёнберг из финской таможни.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back