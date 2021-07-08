Финляндия сегодня пересмотрит условия пересечения границы: что ждет эстонцев?
Правительство Финляндии сегодня решит, продолжать ли пограничный контроль на следующей неделе. Если будет принято решение продолжить его, то действующие правила, в том числе для трудовой миграции, будут по-прежнему применяться к тем, кто прибывает из Эстонии. С туристическими целями же в Финляндию по-прежнему смогут прибывать только люди, которые были вакцинированы или переболели коронавирусом за последние шесть месяцев, пишет Postimees.