Финляндия сегодня пересмотрит условия пересечения границы: что ждет эстонцев?

6 июля правительство Финляндии утвердило новые изменения и решило, что с 12 июля Финляндия будет считать странами с низким уровнем инфицирования те страны, где показатель заболеваемости составляет менее 10 на 100 000 человек за последние 14 дней. До этого страной с низким уровнем заболеваемости Финляндия считала страны, где такой показатель составляет не более 25.

На данный момент уровень заболеваемости в самой Финляндии составляет 40 случаев на 100 000 человек.

«Из этих стран можно беспрепятственно въезжать в Финляндию без каких-либо ограничений. Уровень заражения в Эстонии выше, поэтому это решение не распространяется на Эстонию», - пояснила Сара Адамсон, советник по СМИ Министерства иностранных дел.

Согласно нынешним правилам, свободно въезжать в Финляндию из Эстонии, ЕС и стран Шенгенского соглашения могут люди, которые были вакцинированы или переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев,