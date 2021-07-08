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Финляндия сегодня пересмотрит условия пересечения границы: что ждет эстонцев?

Корабли Tallink. ФОТО: Konstantin Sednev

Правительство Финляндии сегодня решит, продолжать ли пограничный контроль на следующей неделе. Если будет принято решение продолжить его, то действующие правила, в том числе для трудовой миграции, будут по-прежнему применяться к тем, кто прибывает из Эстонии. С туристическими целями же в Финляндию по-прежнему смогут прибывать только люди, которые были вакцинированы или переболели коронавирусом за последние шесть месяцев, пишет Postimees.

6 июля правительство Финляндии утвердило новые изменения и решило, что с 12 июля Финляндия будет считать странами с низким уровнем инфицирования те страны, где показатель заболеваемости составляет менее 10 на 100 000 человек за последние 14 дней. До этого страной с низким уровнем заболеваемости Финляндия считала страны, где такой показатель составляет не более 25.

На данный момент уровень заболеваемости в самой Финляндии составляет 40 случаев на 100 000 человек.

«Из этих стран можно беспрепятственно въезжать в Финляндию без каких-либо ограничений. Уровень заражения в Эстонии выше, поэтому это решение не распространяется на Эстонию», - пояснила Сара Адамсон, советник по СМИ Министерства иностранных дел.

Согласно нынешним правилам, свободно въезжать в Финляндию из Эстонии, ЕС и стран Шенгенского соглашения могут люди, которые были вакцинированы или переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев,

"У других пассажиров должна быть причина въезда в Финляндию, например, работа или семейная причина, а также сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном за 72 часа до прибытия в Финляндию, или сертификат о получении хотя бы одной дозы вакцины не менее чем за 14 дней до въезда в страну", - добавила Адамсон.

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