Тренер Дании о выступлении на Евро: «Уверены, что сможем повторить это снова»

«Конечно, мы очень расстроены, ведь мы были так близки к финалу, но разные обстоятельства по ходу матча помешали нам сделать последний шаг.

Парни проделали удивительную работу. Они потрясающе сильны. Они потрясающе играют в футбол. Мы атаковали, забивали голы и показали свою истинную мощь. Игроки сделали все, что могли, как на поле, так и за его пределами.