Тренер Дании о выступлении на Евро: «Уверены, что сможем повторить это снова»
Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд подвел итоги полуфинала Евро-2020 против Англии (1:2), пишет Sports.
Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд подвел итоги полуфинала Евро-2020 против Англии (1:2), пишет Sports.
«Конечно, мы очень расстроены, ведь мы были так близки к финалу, но разные обстоятельства по ходу матча помешали нам сделать последний шаг.
Парни проделали удивительную работу. Они потрясающе сильны. Они потрясающе играют в футбол. Мы атаковали, забивали голы и показали свою истинную мощь. Игроки сделали все, что могли, как на поле, так и за его пределами.
Мы стояли плечом к плечу, сражались до самого конца. Сейчас мы очень разочарованы. Но думаю, что вскоре мы сможем посмотреть со стороны и сказать: «Мы попробовали и уверены, что сможем повторить это снова», – сказал Юлманд.