Картина дня: коронавирус на свадьбе, проблемы путешественников и смерть велосипедистки

Путешествие на нервах: вакцинированных переболевших не признают защищенными

В то время как в Эстонии переболевших Covid-19 считают полностью вакцинированными, если те были привиты одной дозой вакцины от коронавируса, в Латвии они вакцинированными не считаются, что сильно усложняет им процесс путешествий и приводит к дополнительным расходам. Читать далее...

Правительство поддержало применение экспресс-теста на антигены

Правительство в четверг одобрило распоряжение, позволяющее при проверке состояния здоровья лиц, пересекающих границу, наряду с тестами PCR использовать и экспресс-тест на выявление антигенов. Читать далее...

Карта грозы и галерея ливня 〉 В Таллинне небо затянулось серыми облаками

Согласно прогнозу метеослужбы Эстонии, сегодня ожидается переменная облачность. В некоторых местах прольют ливни и прогремят грозы. Осадки могут быть сильными, не исключен град. Читать далее...

Интервью 〉 Посол о миграционном кризисе: речь не идет о противостоянии Литвы и Белоруссии

День короля Миндауса, 6 июля, в Литве считается государственным праздником, поэтому отдыхает и персонал Посольства Эстонии в Вильнюсе. В здании находятся только посол Эстонии Кай Каарелсон, ее собака Сулли и заместитель руководителя посольства Марис Типпо, которые принимают журналистов Postimees в свой выходной день. Читать далее...

Патовая ситуация в процессе поиска кандидата в президенты

Меньше чем за два месяца до выборов президента Партия реформ и Центристская партия не могут договориться о едином кандидате на пост главы государства. По словам критиков, такая нерешительность очень много говорит о здоровье коалиции. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Правительство рассказало о своих новых решениях

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр внутренних дел Кристьян Яани. Читать далее...

Кая Каллас: с приходом новой волны коронавируса привитые получат больше свободы действий

Факт вакцинации будет учитываться в ситуации, когда для предотвращения распространения инфекции в Эстонии вновь начнут вводить ограничения, сообщила в четверг на пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 58 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2594 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 58, то есть 2,2% от общего количества тестов. Читать далее...

Плохая видимость может затруднить съемку пробоин в корпусе парома «Эстония»

Эстонский многофункциональный ледокол EVA-316, который сегодня утром отправился к месту крушения парома «Эстония», начинает предварительное исследование без подводного робота и части команды. Читать далее...

Старейшина Ляэне-Харью: не соглашусь с утверждением Владимира Света по поводу организации вакцинации

Волость Ляэне-Харью не согласна с критикой старейшины Ласнамяэ Владимира Света по поводу оповещения и привлечения местных самоуправлений при организации государством вакцинации. Читать далее...

Студия Postimees: уменьшить доступность медицины или поднять налоги?