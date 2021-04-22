Картина дня: коронавирус на свадьбе, проблемы путешественников и смерть велосипедистки
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 июля.
В то время как в Эстонии переболевших Covid-19 считают полностью вакцинированными, если те были привиты одной дозой вакцины от коронавируса, в Латвии они вакцинированными не считаются, что сильно усложняет им процесс путешествий и приводит к дополнительным расходам. Читать далее...
Правительство в четверг одобрило распоряжение, позволяющее при проверке состояния здоровья лиц, пересекающих границу, наряду с тестами PCR использовать и экспресс-тест на выявление антигенов. Читать далее...
Согласно прогнозу метеослужбы Эстонии, сегодня ожидается переменная облачность. В некоторых местах прольют ливни и прогремят грозы. Осадки могут быть сильными, не исключен град. Читать далее...
День короля Миндауса, 6 июля, в Литве считается государственным праздником, поэтому отдыхает и персонал Посольства Эстонии в Вильнюсе. В здании находятся только посол Эстонии Кай Каарелсон, ее собака Сулли и заместитель руководителя посольства Марис Типпо, которые принимают журналистов Postimees в свой выходной день. Читать далее...
Меньше чем за два месяца до выборов президента Партия реформ и Центристская партия не могут договориться о едином кандидате на пост главы государства. По словам критиков, такая нерешительность очень много говорит о здоровье коалиции. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр внутренних дел Кристьян Яани. Читать далее...
Факт вакцинации будет учитываться в ситуации, когда для предотвращения распространения инфекции в Эстонии вновь начнут вводить ограничения, сообщила в четверг на пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2594 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 58, то есть 2,2% от общего количества тестов. Читать далее...
Эстонский многофункциональный ледокол EVA-316, который сегодня утром отправился к месту крушения парома «Эстония», начинает предварительное исследование без подводного робота и части команды. Читать далее...
Волость Ляэне-Харью не согласна с критикой старейшины Ласнамяэ Владимира Света по поводу оповещения и привлечения местных самоуправлений при организации государством вакцинации. Читать далее...
Медицинское страхование, основанное на социальном налоге, в стареющем обществе перестает работать. Реформу Больничной кассы больше откладывать нельзя? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире бывший вице-канцлер Министерства финансов, эксперт по налоговой политике Дмитрий Егоров. Смотрите интервью в повторе!
Ида-Вируская центральная больница в Кохтла-Ярве будет вакцинировать от коронавируса без предварительной регистрации. Читать далее...
Россия не исключает попыток Запада дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии намеченных на осень парламентских выборов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В четверг Малле Кобин, осужденная за жестокое обращение с приемными детьми, отправилась в тюрьму, чтобы отбыть вынесенное ей наказание о реальном лишении свободы. Читать далее...
Правительство Финляндии сегодня решит, продолжать ли пограничный контроль на следующей неделе. Если будет принято решение продолжить его, то действующие правила, в том числе для трудовой миграции, будут по-прежнему применяться к тем, кто прибывает из Эстонии. Читать далее...
Телефонные мошенники продолжают атаковать жителей Эстонии – за полгода полиция получила 179 сообщений о преступлениях, когда у людей выманивали деньги под предлогом блокирования подозрительных сделок или установки защиты, общий ущерб составил 0,7 млн евро. Читать далее...
Террасы ресторанов летом заполнены людьми, но не все оплачивают счета, а в некоторых местах официантам приходится возмещать убытки, хотя законы в этом отношении очень четкие. Девушка, которая захотела остаться анонимной, рассказала Postimees о своем опыте работы в сфере общепита. Читать далее...
Несчастный случай произошел вечером 6 июля в волости Рыуге, когда 35-летняя женщина упала с велосипеда при спуске с холма и получила серьезные травмы. Читать далее...
За прошедшие сутки в Пярнуском уезде было выявлено столько же инфицированных коронавирусом, сколько за предыдущие две недели: 13 человек. Департамент здоровья наблюдает в Пярнуском уезде за 22 инфицированными и 13 близкими контактами. Все они отправлены на десятидневную самоизоляцию. Читать далее...
Вблизи популярных у жителей Харьюского уезда неофициальных мест для купания с пятницы будет действовать ограничение скорости, которое заставит водителей ездить намного медленнее, чем раньше. Читать далее...