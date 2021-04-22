Картина дня: миграционный кризис, "Мать года" отправилась в тюрьму и проблемы путешественников

Путешествие на нервах: вакцинированных переболевших не признают защищенными

В то время как в Эстонии переболевших Covid-19 считают полностью вакцинированными, если те были привиты одной дозой вакцины от коронавируса, в Латвии они вакцинированными не считаются, что сильно усложняет им процесс путешествий и приводит к дополнительным расходам. Читать далее...

Правительство поддержало применение экспресс-теста на антигены

Правительство в четверг одобрило распоряжение, позволяющее при проверке состояния здоровья лиц, пересекающих границу, наряду с тестами PCR использовать и экспресс-тест на выявление антигенов. Читать далее...

Карта грозы и галерея ливня 〉 В Таллинне небо затянулось серыми облаками

Согласно прогнозу метеослужбы Эстонии, сегодня ожидается переменная облачность. В некоторых местах прольют ливни и прогремят грозы. Осадки могут быть сильными, не исключен град. Читать далее...

Интервью 〉 Посол о миграционном кризисе: речь не идет о противостоянии Литвы и Белоруссии

День короля Миндауса, 6 июля, в Литве считается государственным праздником, поэтому отдыхает и персонал Посольства Эстонии в Вильнюсе. В здании находятся только посол Эстонии Кай Каарелсон, ее собака Сулли и заместитель руководителя посольства Марис Типпо, которые принимают журналистов Postimees в свой выходной день. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Правительство рассказало о своих новых решениях

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр внутренних дел Кристьян Яани. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 58 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2594 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 58, то есть 2,2% от общего количества тестов. Читать далее...

Плохая видимость может затруднить съемку пробоин в корпусе парома «Эстония»

Эстонский многофункциональный ледокол EVA-316, который сегодня утром отправился к месту крушения парома «Эстония», начинает предварительное исследование без подводного робота и части команды. Читать далее...

Старейшина Ляэне-Харью: не соглашусь с утверждением Владимира Света по поводу организации вакцинации

Волость Ляэне-Харью не согласна с критикой старейшины Ласнамяэ Владимира Света по поводу оповещения и привлечения местных самоуправлений при организации государством вакцинации. Читать далее...

Студия Postimees: уменьшить доступность медицины или поднять налоги?

Медицинское страхование, основанное на социальном налоге, в стареющем обществе перестает работать. Реформу Больничной кассы больше откладывать нельзя? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире бывший вице-канцлер Министерства финансов, эксперт по налоговой политике Дмитрий Егоров. Смотрите интервью в повторе!

Ида-Вируская центральная больница будет вакцинировать без предварительной регистрации

Ида-Вируская центральная больница в Кохтла-Ярве будет вакцинировать от коронавируса без предварительной регистрации. Читать далее...

Лавров: Россия не исключает попыток Запада перед парламентскими выборами расшатать ситуацию в стране

Россия не исключает попыток Запада дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии намеченных на осень парламентских выборов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Галерея 〉 Малле Кобин отправилась в тюрьму отбывать наказание

В четверг Малле Кобин, осужденная за жестокое обращение с приемными детьми, отправилась в тюрьму, чтобы отбыть вынесенное ей наказание о реальном лишении свободы. Читать далее...

Финляндия сегодня пересмотрит условия пересечения границы: что ждет эстонцев?