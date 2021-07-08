Задержание журналистки. Архивное фото. ФОТО: Getty Images

Сайт газеты «Наша Нива» был заблокирован в четверг 8 июля по требованию прокуратуры. В соцсетях издания сообщается о задержании главного редактора и обысках в редакции, бухгалтерии и квартирах сотрудников, а также изъятии документов.

Правозащитный центр «Весна» утром сообщил, что в редакции газеты находятся сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Беларуси.

Местные СМИ также пишут, что силовики пришли в редакцию «Брестской газеты» и редакцию еженедельника Intex-Press в Барановичах.

В мае белорусские власти заблокировали сайт крупнейшего независимого издания страны Tut.by. Пятнадцать сотрудников издания были арестованы, включая все руководство.

«Наша Нива» пишет, что обыски прошли дома у ее редактора, и что потеряна связь с шеф-редактором, корреспондентом и фотографом издания. А в бухгалтерии издания обыск провели сотрудники центрального аппарата МВД Беларуси, по сообщению газеты.

Ранее министерство информации Беларуси опубликовало решение об ограничении доступа к сайту «Нашей Нивы»со ссылкой на закон о средствах массовой информации (пункт 1, статья 38) и уведомление Генеральной прокуратуры.

Акция в поддержку журналистов в Минске ФОТО: Getty Images

«Мы знаем, что что-то происходит, но в рамках какого уголовного дела, мы пока не знаем. Поскольку официальные органы не комментируют ничего или с ними просто невозможно связаться», - сказал заместитель главреда газеты Артем Гарбацевич в комментарии для Tut.by.

«Мы знаем, что у некоторых наших сотрудников дома проходят обыски. Мы также знаем (но исключительно по сообщениям из социальных сетей), что были некоторые люди из силовых органов в нашей редакции. В редакции физически находятся не все сотрудники, поэтому мы (кто не был в редакции) не знаем, кто к нам пришел и почему», - добавил Гарбацевич.

Жена главного редактора Егора Мартиновича написала в «Фейсбуке», что ее муж пропал вместе с собакой.

«Пропал не только Егор Мартинович, но еще и наша собака. Ее просто нет дома. Я не знаю, где был задержан Егор, но собаки нет дома. Я боюсь, что его задержали, а собаку убили или куда-то выбросили».

Позже она написала, что правоохранители привели Мартиновича с собакой домой, откуда выставили родственников и проводят обыск - не объясняя, в рамках какого уголовного дела.