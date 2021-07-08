Сотрудница полиции о случае в Тарту: тайно фотографировать людей незаконно и неприемлемо

«Я прочитала те комментарии, которые люди опубликовали под историей о Тарту: якобы мужчина признал, что его хобби — это тайно фотографировать женские попы в публичных местах. Некоторые комментаторы посчитали, что это нормальное поведение и что на самом деле женщину, упомянутую в истории, можно было шлепнуть или ущипнуть, потому что именно этого ждут женщины в коротких шортах. На самом деле они не ждут! - пишет Пунак в Facebook. - Сколько комментариев не было бы опубликовано, если бы на месте человека, которого без спроса сфотографировали и который был бы возмущен этим, оказались несовершеннолетняя дочь, мать или близкий комментатора? Читая все эти недавние гомофобные заявления в социальных сетях, я даже представить не могу, что было бы в комментариях, если бы фотограф искал мужчин в коротких шортах, чтобы сфотографировать их паховую область».