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  • Сотрудница полиции о случае в Тарту: тайно фотографировать людей незаконно и неприемлемо

Сотрудница полиции о случае в Тарту: тайно фотографировать людей незаконно и неприемлемо

Маарья Пунак. ФОТО: Sille Annuk

Во вторник в группе Märgatud24 Tartus в Facebook был опубликован пост, что один житель Тарту заметил, как мужчина лет тридцати фотографировал на улице женские попы в шортах. Пост разделил людей на два лагеря: одни полагают, что это серьезное домогательство, другие посчитали, что женщины должны быть рады, когда их тайно фотографируют, и на самом деле этого хотят. Лейтенант полиции из коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак осуждает людей, которые думают, что такое поведение приемлемо.

«Я прочитала те комментарии, которые люди опубликовали под историей о Тарту: якобы мужчина признал, что его хобби — это тайно фотографировать женские попы в публичных местах. Некоторые комментаторы посчитали, что это нормальное поведение и что на самом деле женщину, упомянутую в истории, можно было шлепнуть или ущипнуть, потому что именно этого ждут женщины в коротких шортах. На самом деле они не ждут! - пишет Пунак в Facebook. - Сколько комментариев не было бы опубликовано, если бы на месте человека, которого без спроса сфотографировали и который был бы возмущен этим, оказались несовершеннолетняя дочь, мать или близкий комментатора? Читая все эти недавние гомофобные заявления в социальных сетях, я даже представить не могу, что было бы в комментариях, если бы фотограф искал мужчин в коротких шортах, чтобы сфотографировать их паховую область».

«С развитием нашего общества мы достигли того, что полиция получает информацию, когда незнакомец фотографирует детей в общественном месте, потому что мы понимаем, что защита детей и их повседневная безопасность важны. Когда же мы осознаем, что, живя в одном сообществе, все его члены, независимо от их возраста и пола, могут выбирать удобную и приятную им одежду и гулять, не опасаясь комментариев, шлепков или тайных фотографов? - вопрошает Пунак. - Не говоря уже о том, что такое скрытое фотографирование конкретного человека в публичном месте также является деятельностью, запрещенной законом, и не должно быть приемлемым поведением людей, находящихся поблизости. Если заметили, то вмешайтесь!»

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