Сотрудница полиции о случае в Тарту: тайно фотографировать людей незаконно и неприемлемо
Во вторник в группе Märgatud24 Tartus в Facebook был опубликован пост, что один житель Тарту заметил, как мужчина лет тридцати фотографировал на улице женские попы в шортах. Пост разделил людей на два лагеря: одни полагают, что это серьезное домогательство, другие посчитали, что женщины должны быть рады, когда их тайно фотографируют, и на самом деле этого хотят. Лейтенант полиции из коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак осуждает людей, которые думают, что такое поведение приемлемо.