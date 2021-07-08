Черчесов покинул пост главного тренера сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул свой пост, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул свой пост, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Отмечается, что РФС расторг контракт с Черчесовым и его тренерским штабом, передает «Интерфакс».
Подопечные Станислава Черчесова на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и покинули турнир.
Между тем, после завершения сборной России на турнире Черчесов заявлял, что не собирается уходить в отставку.
Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года.