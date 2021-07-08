Судовая компания Вячеслава Леэдо не получит от государства 23,9 млн евро
Таллиннский административный суд не удовлетворил иск судовой компании Väinamere Liinid OÜ Вячеслава Леэдо к государству в размере 23,9 млн евро.
Таллиннский административный суд не удовлетворил иск судовой компании Väinamere Liinid OÜ Вячеслава Леэдо к государству в размере 23,9 млн евро.
Об этом сообщила пресс-служба суда, отметив, что Väinameri Liinid OÜ ходатайствовала о возмещении ущерба в размере 23 972 869,86 евро и выплате пеней, однако суд не удовлетворил иск.
Суд также не удовлетворил ходатайства фирмы Леэдо о запросе предварительного решения от Европейского суда и о приостановке судебного производства, и решил, что расходы по судебному процессу понесут сами его участники.
Апелляцию по данному делу истец может подать до 6 августа в Таллинский окружной суд.
По оценке Väinamere Liinid, ущерб от недополученной прибыли предприятия составляет 23 825 030 евро и прямой материальный ущерб 147 839,86 евро.
Министерство экономики в 2014 году провело конкурс на поиск нового оператора паромных линий к островам Сааремаа и Хийумаа. До того времени организацией паромных перевозок к островам занималась фирма Väinamere Liinid. По оценке Вячеслава Леэдо, заключенный по итогам конкурса договор о поставках был незаконно оказанной государственной помощью, поскольку тендер выиграло совместное предложение фирм OÜ TS Shipping и компании OÜ TS Laevad, дочернего предприятия Tallinna Sadam.
Как считает Väinamere Liinid, организованный министерством конкурс был всего лишь формальностью, поскольку победитель тендера был известен заранее.
Леэдо утверждал, что Министерство экономики оказало победителю конкурса финансовую и нематериальную помощь, в том числе, передало конкурентам конфиденциальную информацию о предложениях Väinamere Liinid и о ее хозяйственной деятельности.