Судовая компания Вячеслава Леэдо не получит от государства 23,9 млн евро

Об этом сообщила пресс-служба суда, отметив, что Väinameri Liinid OÜ ходатайствовала о возмещении ущерба в размере 23 972 869,86 евро и выплате пеней, однако суд не удовлетворил иск.

Суд также не удовлетворил ходатайства фирмы Леэдо о запросе предварительного решения от Европейского суда и о приостановке судебного производства, и решил, что расходы по судебному процессу понесут сами его участники.

Апелляцию по данному делу истец может подать до 6 августа в Таллинский окружной суд.

По оценке Väinamere Liinid, ущерб от недополученной прибыли предприятия составляет 23 825 030 евро и прямой материальный ущерб 147 839,86 евро.

Министерство экономики в 2014 году провело конкурс на поиск нового оператора паромных линий к островам Сааремаа и Хийумаа. До того времени организацией паромных перевозок к островам занималась фирма Väinamere Liinid. По оценке Вячеслава Леэдо, заключенный по итогам конкурса договор о поставках был незаконно оказанной государственной помощью, поскольку тендер выиграло совместное предложение фирм OÜ TS Shipping и компании OÜ TS Laevad, дочернего предприятия Tallinna Sadam.

Как считает Väinamere Liinid, организованный министерством конкурс был всего лишь формальностью, поскольку победитель тендера был известен заранее.