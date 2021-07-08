Упавшая с велосипеда женщина скончалась в больнице
Несчастный случай произошел вечером 6 июля в волости Рыуге, когда 35-летняя женщина упала с велосипеда при спуске с холма и получила серьезные травмы.
Несчастный случай произошел вечером 6 июля в волости Рыуге, когда 35-летняя женщина упала с велосипеда при спуске с холма и получила серьезные травмы.
«По предварительным данным, трагедия произошла из-за стечения неблагоприятных обстоятельств», - сказал начальник Юго-восточной патрульной службы полиции Мадис Соэкаруск.
«Женщина ехала по гравийной дороге, когда потеряла контроль над велосипедом, упала и получила опасную для жизни травму головы. К сожалению, врачам не удалось спасти ее жизнь, и сегодня она скончалась в больнице», - сказал командир патруля.
«Мы уже на месте увидели , что тормоза велосипеда были в невыразимо плохом состоянии. В то время как женщина пыталась уменьшить увеличивающуюся при спуске с холма скорость, тормоза просто не работали», - отметил Соэкаруск.
Он добавил, что взрослые не обязаны носить велосипедный шлем, но его ношение, независимо от возраста, - единственное правильное решение для защиты своего здоровья и жизни.
"Тем более, что езда на велосипеде - не единственная серьезная опасность столкновения с автомобилем. Несчастные случаи часто происходят при пересечении бордюров, развороте или спуске. А если в ДТП попадает велосипедист без каких-либо средств защиты, последствия могут быть неожиданно серьезными", - отметил полицейский.
В этом году произошло 148 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых 142 человека получили травмы и два велосипедиста погибли.