Упавшая с велосипеда женщина скончалась в больнице

«По предварительным данным, трагедия произошла из-за стечения неблагоприятных обстоятельств», - сказал начальник Юго-восточной патрульной службы полиции Мадис Соэкаруск.

«Женщина ехала по гравийной дороге, когда потеряла контроль над велосипедом, упала и получила опасную для жизни травму головы. К сожалению, врачам не удалось спасти ее жизнь, и сегодня она скончалась в больнице», - сказал командир патруля.

«Мы уже на месте увидели , что тормоза велосипеда были в невыразимо плохом состоянии. В то время как женщина пыталась уменьшить увеличивающуюся при спуске с холма скорость, тормоза просто не работали», - отметил Соэкаруск.

Он добавил, что взрослые не обязаны носить велосипедный шлем, но его ношение, независимо от возраста, - единственное правильное решение для защиты своего здоровья и жизни.

"Тем более, что езда на велосипеде - не единственная серьезная опасность столкновения с автомобилем. Несчастные случаи часто происходят при пересечении бордюров, развороте или спуске. А если в ДТП попадает велосипедист без каких-либо средств защиты, последствия могут быть неожиданно серьезными", - отметил полицейский.