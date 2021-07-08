Олимпиада пройдет без зрителей на всех площадках в Токио

Вопрос допуска зрителей на соревнования в других префектурах в настоящий момент согласовывается организаторами Игр с представителями местных властей.

Ранее Kyodo проинформировало со ссылкой на источники, что местным зрителям будет запрещен доступ на мероприятия Олимпиады в столичном регионе Японии, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. При этом зрители будут допущены на соревнования в центральной префектуре Сидзуока, восточной Ибараки, а также северо-восточных Фукусима и Мияги.

В период с 12 июля по 22 августа в Токио японские власти вводят режим ЧС из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, пишет «Чемпионат».

Режим чрезвычайной ситуации охватывает время проведения в столице Японии Олимпиады, которая стартует 23 июля. «В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заболевших, помимо этого, распространяется штамм «дельта». Между тем наступает летний сезон, когда возрастает активность населения. Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа», — приводит слова Нисимуры France24.