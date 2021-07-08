В Пярнумаа массово заразились коронавирусом участники свадьбы

Департамент здоровья наблюдает в Пярнуском уезде за 22 инфицированными и 13 близкими контактами. Все они отправлены на десятидневную самоизоляцию.

По словам главы Департамента здоровья по Западному региону Кадри Юхкам, резкий рост инфицирования несколько удивляет, но, учитывая свободу передвижения, это должно было случиться. «Поскольку мы все такие свободные - люди собираются вместе и празднуют, неудивительно, что начинают появляться очаги», - сказала Юхкам.

На этой неделе департамент провел в уезде одно повальное тестирование, но во время него не было обнаружено ни одного инфицированного человека.

«Известны некоторые контакты вчерашних зараженных, но пока наши инспекторы не смогли поговорить со всеми. Известно, что некоторые из них имеют отношение к свадьбе, на которой на выходных присутствовало 80 гостей - среди гостей оказался носитель инфекции. На данный момент трое из них дали положительный результат», - пояснила Юхкам и отметила, что количество тесных контактов обязательно увеличится. «Свадебная компания еще не добавлена в список», - уточнила она.

Одна из инфекций связана с детским лагерем Вильянди. Заражены также две семьи. В одной из них - трое человек, заразившихся вирусом от отца, живущего в Ида-Вирумаа. В другой семье двое инфицированных, вирус попал в семью через друга.

«К сожалению, инфекция растет не только в Эстонии», - сказала представитель Департамента здоровья, заявив, что семья, зараженная в Ида-Виру, была инфицирована штамомм "дельта", или индийским штаммом.