ВОЗ отслеживает вариант COVID-19, обнаруженный в России

Организация включила AT.1 в список для мониторинга, учитывающий варианты, мутации которых могут менять свойства вируса и представлять угрозу в будущем, но о которых еще предстоит собрать достаточное количество данных. Далее мутированному вирусу присваивают название в виде буквы греческого алфавита и он считается "представляющим интерес". Если выясняется, что он особенно заразен, его вносят в группу "вызывающих опасения".