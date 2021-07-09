Минюст не видит необходимости вводить уголовное наказание за оскорбление судебных исполнителей

В начале июня Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих предложила ввести наказание за оскорбление судебных приставов в виде штрафа в размере до 1200 евро или ареста.

В ответе на это обращение, отправленном накануне, вице-канцлер Министерства юстиции Маркус Кернер осудил случаи оскорблений судебных исполнителей, но при этом он отметил, что, по мнению ведомства, уголовное производство решить эту проблему не поможет.