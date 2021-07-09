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Минюст не видит необходимости вводить уголовное наказание за оскорбление судебных исполнителей

Суд. Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks

По мнению Министерства юстиции, в Эстонии нет необходимости вводить уголовное наказание за оскорбление судебных исполнителей, пишет Rus.ERR.

В начале июня Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих предложила ввести наказание за оскорбление судебных приставов в виде штрафа в размере до 1200 евро или ареста.

В ответе на это обращение, отправленном накануне, вице-канцлер Министерства юстиции Маркус Кернер осудил случаи оскорблений судебных исполнителей, но при этом он отметил, что, по мнению ведомства, уголовное производство решить эту проблему не поможет.

Кернер добавил, что, если судебный исполнитель чувствует себя оскорбленным, то он может подать в суд гражданский иск.

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