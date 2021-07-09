Канун «жемчужного» юбилея: неожиданное продолжение
Если бы это случилось три десятилетия назад, то наверняка под сообщения об эпохальном событии отвели бы лучшие места многие мировые СМИ.
Если бы это случилось три десятилетия назад, то наверняка под сообщения об эпохальном событии отвели бы лучшие места многие мировые СМИ.
Сегодня, не считая «Нарвской газеты», лишь несколько общереспубликанских медиаканалов посвятили по одной, и то достаточно сдержанной, публикации о том, что в среду, 7 июля, в Нарве начался демонтаж многоэтажного корпуса бывшего завода «Балтиец». Случайно ли совпала с подготовкой к празднованию 30-летия восстановления государственного суверенитета эта акция, которая продлится четыре месяца (хоть и говорят «Ломать – не строить», но ломка такого сложного объекта – тоже дело не простое, с кондачка его не осилить)? Или ее устроители хотели на что-то намекнуть?