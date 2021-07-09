Пт, 9.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Канун «жемчужного» юбилея: неожиданное продолжение

Промышленное здание бывшего советского завода "Балтиец" в Нарве готово к сносу. ФОТО: Илья Смирнов/Põhjarannik

Если бы это случилось три десятилетия назад, то наверняка под сообщения об эпохальном событии отвели бы лучшие места многие мировые СМИ.

Для подписчиков Для подписчиков

Сегодня, не считая «Нарвской газеты», лишь несколько общереспубликанских медиаканалов посвятили по одной, и то достаточно сдержанной, публикации о том, что в среду, 7 июля, в Нарве начался демонтаж многоэтажного корпуса бывшего завода «Балтиец». Случайно ли совпала с подготовкой к празднованию 30-летия восстановления государственного суверенитета эта акция, которая продлится четыре месяца (хоть и говорят «Ломать – не строить», но ломка такого сложного объекта – тоже дело не простое, с кондачка его не осилить)? Или ее устроители хотели на что-то намекнуть?

Идем, куда подальше …

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back