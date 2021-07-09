Канун «жемчужного» юбилея: неожиданное продолжение

Сегодня, не считая «Нарвской газеты», лишь несколько общереспубликанских медиаканалов посвятили по одной, и то достаточно сдержанной, публикации о том, что в среду, 7 июля, в Нарве начался демонтаж многоэтажного корпуса бывшего завода «Балтиец». Случайно ли совпала с подготовкой к празднованию 30-летия восстановления государственного суверенитета эта акция, которая продлится четыре месяца (хоть и говорят «Ломать – не строить», но ломка такого сложного объекта – тоже дело не простое, с кондачка его не осилить)? Или ее устроители хотели на что-то намекнуть?