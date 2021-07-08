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  • Сависаар перед народом: политика сегодня такая, что нужно быть злым

Фото ⟩ Сависаар перед народом: политика сегодня такая, что нужно быть злым

Тартуские центристы встретились с Эдгаром Сависааром. ФОТО: Sille Annuk

Появившийся на публике спустя долгое время Эдгар Сависаар считает, что президент Керсти Кальюлайд может остаться на второй срок, пишет Postimees.

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В первую очередь заносят стол. После одна дама приносит бумажные салфетки. Предлагает всем. Пот течет. Появляется Сависаар. Серая рубашка, светлые брюки. Короткая стрижка, свежий вид, на лице ни одной капли пота.

В мае ему исполнился 71 год. На настенном экране появляется страница neti.ee – поисковик, который когда-то был самым популярным среди жителей Эстонии, откуда люди начинали блуждать по интернету. Однако это уже давно не так. Как и Сависаар уже давно не является тем носорогом в эстонской политике, который решает, где все другие звери будут жить в политической саванне страны.

Еще в дверях Сависаар кричит «Tereee!».

Люди в маленькой серой комнате встают и начинают аплодировать.

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