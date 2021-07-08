Фото ⟩ Сависаар перед народом: политика сегодня такая, что нужно быть злым
Появившийся на публике спустя долгое время Эдгар Сависаар считает, что президент Керсти Кальюлайд может остаться на второй срок, пишет Postimees.
Появившийся на публике спустя долгое время Эдгар Сависаар считает, что президент Керсти Кальюлайд может остаться на второй срок, пишет Postimees.
В первую очередь заносят стол. После одна дама приносит бумажные салфетки. Предлагает всем. Пот течет. Появляется Сависаар. Серая рубашка, светлые брюки. Короткая стрижка, свежий вид, на лице ни одной капли пота.
В мае ему исполнился 71 год. На настенном экране появляется страница neti.ee – поисковик, который когда-то был самым популярным среди жителей Эстонии, откуда люди начинали блуждать по интернету. Однако это уже давно не так. Как и Сависаар уже давно не является тем носорогом в эстонской политике, который решает, где все другие звери будут жить в политической саванне страны.
Еще в дверях Сависаар кричит «Tereee!».