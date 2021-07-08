Фото ⟩ Сависаар перед народом: политика сегодня такая, что нужно быть злым

В мае ему исполнился 71 год. На настенном экране появляется страница neti.ee – поисковик, который когда-то был самым популярным среди жителей Эстонии, откуда люди начинали блуждать по интернету. Однако это уже давно не так. Как и Сависаар уже давно не является тем носорогом в эстонской политике, который решает, где все другие звери будут жить в политической саванне страны.