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  • Началось предварительное исследование остова парома «Эстония»
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Видео ⟩ Началось предварительное исследование остова парома «Эстония»

В пятницу начинается предварительное исследование остова судна «Эстония» и морского дна, пишет Postimees.

Цель предварительной оценки — убедиться, что новая информация дает основание усомниться в выводах, сделанных в 1997 году в отчете Объединенной комиссии по расследованию причин крушения парома (JAIC).

Под руководством Эстонии учреждения Эстонии и Швеции проведут предварительное исследование на месте трагедии в июле этого года. Планируемая продолжительность проекта - десять дней, но его окончательная продолжительность будет зависеть от погодных условий.

Предварительные исследования будут проводиться на эстонском многофункциональном ледоколе EVA-316 и шведском исследовательском судне Electra af Askö. Основная цель предварительного исследования — оценить и задокументировать положение судна и состояние морского дна. Для этой цели используются различные гидроакустические устройства — гидролокаторы кругового и бокового обзоров.

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