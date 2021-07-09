Видео ⟩ Предварительное исследование парома «Эстония»: почему шведы начали работу уже ночью без эстонцев?

Руководитель центра безопасности расследования Рене Арикас сказал, что в полдень на месте гибели «Эстонии» начнется богослужение: «После него, около часа дня, если будет хоть малейшая возможность, познакомим журналистов с ведущими исследование судами, а в 14 часов начнем само исследование».

Репортер Postimees поинтересовался, почему шведы начали исследование «Эстонии» до прибытия эстонцев: достоверна ли эта информация, и что они там делали?

«У нас была договоренность о том, что до того, как мы все соберемся на месте и начнутся официальные исследования, мы протестируем оборудование. Тестирование началось, когда Electa прибыл на место, тут же был и EVA-316», - объяснил Арикас.

Он добавил, что тестирование оборудования означает их калибровку: «Поскольку глубина достаточно большая, а у слоев воды разная прозрачность, нужно было откалибровать оборудование. Это довольно длительный процесс, и это мы начали делать уже утром».

Арикас заверил, что в процессе тестирования на морское дно к останкам «Эстонии» с оборудованием не спускались.

Цель предварительной оценки — убедиться, что новая информация дает основание усомниться в выводах, сделанных в 1997 году в отчете Объединенной комиссии по расследованию причин крушения парома (JAIC).

Под руководством Эстонии учреждения Эстонии и Швеции проведут предварительное исследование на месте трагедии в июле этого года. Планируемая продолжительность проекта - десять дней, но его окончательная продолжительность будет зависеть от погодных условий.