Пт, 9.07.2021
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Коронапрогноз: август принесет около 200 зараженных в день

После Ивановой ночи Департаменту здоровья пришлось заниматься несколькими очагами коронавируса, где заболевшими являлись молодые люди. ФОТО: Konstantin Sednev

Празднества Ивановой ночи и увеличившийся туризм, особенно из России, принесли в Эстонию более агрессивный штамм коронавируса – индийский или дельта. Если в начале июня был разговор о том, что все случаи нового штамма ввозятся из-за границы, то теперь мы находимся в ситуации, когда дельта-штамм является доминирующим в Эстонии и охватывает две трети всех имеющихся случаев заражения. Коронапрогнозы не несут на конце лета никаких хороших новостей: при нынешнем коэффициенте заражаемости к концу июля мы будем иметь более 100 зараженных в день, а в августе уже около 200, пишет Postimees.

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Эстонский коэффициент заражаемости вчера вечером составлял чуть больше 1,2. «Если все так и продолжится, то, да, к концу июля у нас будет 100 зараженных в день», - признала профессор математики Криста Фишер. А к 23 августа, при сохранении нынешней ситуации, мы подойдем к тому, что у нас будет уже 200 зараженных в день.

Поскольку коэффициент заражаемости в последние две недели вырос, и если индийский штамм начнет распространяться в Эстонии еще сильнее, согласно прогнозам, коэффициент перевалит за отметку в 1,3: «Ситуация тогда будет еще хуже. До конца августа сложится такая же обстановка, какой она была в начале мая».

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