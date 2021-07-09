Коронапрогноз: август принесет около 200 зараженных в день

Празднества Ивановой ночи и увеличившийся туризм, особенно из России, принесли в Эстонию более агрессивный штамм коронавируса – индийский или дельта. Если в начале июня был разговор о том, что все случаи нового штамма ввозятся из-за границы, то теперь мы находимся в ситуации, когда дельта-штамм является доминирующим в Эстонии и охватывает две трети всех имеющихся случаев заражения. Коронапрогнозы не несут на конце лета никаких хороших новостей: при нынешнем коэффициенте заражаемости к концу июля мы будем иметь более 100 зараженных в день, а в августе уже около 200, пишет Postimees.