Брюссель намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег

Как сообщает газета Financial Times, Еврокомиссия уже в этом месяце представит законопроект о создании Агентства по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA), которое должен начать работу в 2024 году. С 2026 года AMLA сможет контролировать трансграничные финансовые компании и штрафовать фирмы, нарушающие правила борьбы с отмыванием денег.

The Wall Street Journal пишет, что Еврокомиссия в рамках этой инициативы намерена добиться также единого порядка применения антиотмывочных норм в странах-членах.

По оценкам FT, каждый год в ЕС осуществляются подозрительные операции на сотни миллиардов евро, но реакция союза сдерживается неоднородной правоприменительной практикой в государствах-членах и нежеланием некоторых стран полностью выполнять директивы по борьбе с отмыванием денег. Создание нового агентства должно будет решить эту проблему.