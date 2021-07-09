Мигранты. ФОТО: Reuters

Летом 2021 года поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу вырос более чем в десять раз. С каждым днем число пересечений и задержаний растет. Литва объявила на границе экстремальную ситуацию, разворачивает палаточные лагеря и строит физические барьеры. Что произошло за последние месяцы и что происходит сейчас? И при чем тут Александр Лукашенко?

За весь 2020 год белорусско-литовскую границу пересекли 74 нелегальных мигранта. К началу июля 2021 года эта цифра перевалила за полторы тысячи, только в июне их было 400. Поток продолжает усиливаться.

В прошлом, по данным Европейского агентства по охране границ Frontex, максимальное число мигрантов, нелегально пересекших всю восточную границу ЕС, не превышало 280 человек в месяц. Пик пришелся на лето "иммигрантского кризиса" 2015 года, большинство прибывших в ЕС были гражданами Вьетнама, Афганистана, России и Беларуси.

Откуда эти люди и что с ними происходит?

Большая часть пересекающих границу Литвы с белорусской территории - иракские курды. Кроме того, по сообщениям литовской погранслужбы, среди мигрантов десятки граждан Ирана, Сирии, Беларуси и России. Также есть владельцы паспортов Турции, Камеруна, Конго, Афганистана и других стран.

Около половины мигрантов - женщины и дети.

Большое число мигрантов оказываются в Литве без документов, поэтому об их гражданстве и стране происхождения можно судить только с их слов. На середину июля неидентифицированными оставались 500 человек.

Отсутствие бумаг осложняет и без того долгий процесс рассмотрения заявок на статус беженца. При наличии документов он может длиться несколько месяцев.

Пока рассматривается вопрос о предоставлении или отказе в убежище, мигранты не имеют права работать, но Литва должна обеспечить их жильем и питанием - это происходит во временных центрах размещения. Содержание каждого человека в таком центре (учитывая охрану и обеспечение порядка) обходится Литве примерно в 20-30 евро в день.

В случае отказа в убежище решение властей можно обжаловать в суде. На это время люди остаются в стране.

За весь 2020 год Литва, по данным Евростата, признала беженцами около 260 человек. Больше половины из них были гражданами Беларуси и России.

В каких условиях живут нелегальные иммигранты?

В прошлом в литовском миграционном центре проживали 70-100 человек, сейчас там находится 397 мигрантов. Еще более 700 расселены в других центрах. При уже имеющейся инфраструктуре страна сможет принять еще несколько сотен человек, поток которых становится все более многочисленным.

Для размещения людей власти уже разбили временный палаточный городок на 250 человек в миграционном центре в городе Пабраде, еще два ангара (на 70 человек каждый) появятся непосредственно на территории пограничных застав. Но если поток беженцев через границу сохранится на нынешнем уровне, и этого скоро будет недостаточно. К тому же, уже сейчас литовским властям нужно начинать решать задачу, как люди смогут провести зиму в палатках.

О том, что обстановка в пунктах размещения беженцев уже не самая спокойная, говорит инцидент 23 июня. Тогда группа мигрантов устроила беспорядки в миграционном центре в Пабраде. Пограничники применили слезоточивый газ и дважды выстрелили в воздух.

Что говорят в Литве?

По словам литовской стороны, мигранты хлынули через границу в страну сразу после посадки самолета Ryanair в Минске, ареста Романа Протасевича и последовавшей реакции западных стран.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в нелегальном пересечении людей через границу напрямую или косвенно участвуют власти Беларуси. «Сам процесс мы оцениваем как гибридную агрессию, направленную даже не против Литвы, а против ЕС», - заявила глава литовского правительства.

По словам вице-министра внутренних дел Литвы Арнольдаса Абрамавичюса, остановить поток мигрантов из Беларуси крайне непросто. «После общения с нелегалами выясняется, что они были в Беларуси, потом в час Х им велели покинуть территорию Беларуси, показали путь в Литву», - цитирует политика литовский портал Delfi.

6 июля литовскую границу посетил глава Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, у Брюсселя есть подозрение, что к происходящему причастен официальный Минск, пишет литовский общественный вещатель LRT. «Мы сделаем все возможное, чтобы оказать вам более активную поддержку», - сказал глава Европейского совета.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что большинство мигрантов прибывают в Минск через турецкие аэропорты, соответственно, Турция может помочь с их идентификацией.

Белорусские пограничники со своей стороны на контакт с литовскими коллегами не идут.

Что говорят белорусские власти?

Официальный Минск признает ослабление контроля над потоками нелегалов, однако агрессией это не считает. «Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт», - цитирует речь Александра Лукашенко от 2 июля официальный портал президента Беларуси.

О том, что Беларусь может приостановить сотрудничество с ЕС по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, Лукашенко говорил еще в мае - то есть до инцидента с посадкой самолета Ryanair.

«Сегодня они [страны Запада] взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. (…) Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде? - цитирует Интерфакс слова Лукашенко на церемонии, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны. - Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить».

28 июня белорусские власти заявили, что начинают «процедуру приостановки» действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом. Соглашение, которое обязывает Минск принимать обратно нелегальных мигрантов, попавших в ЕС с территории Беларуси, вступило в силу лишь 1 июля прошлого года.

Такие договоры обычно являются ключевым шагом для упрощения визового режима или полной отмены виз в страны Шенгенского соглашения для граждан страны, подписавшей договор.

Что собирается предпринять Литва?

2 июля, после того как число пересекших границу за сутки превысило 150 человек, Литва объявила чрезвычайную ситуацию. По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, в патрулировании границы будут задействована армия. Помимо этого, на границе начнут строить физическое ограждение.

«Это не каменная стена и не железная. Мы говорим о спиральном барьере, который использует армия», - цитируют ее Delfi.

Европейское агентство по охране границ Frontex направило в Литву шесть человек с машинами для патрулирования, к середине месяца их число должно увеличиться до 30. Еще 10 офицеров прибыли из Эстонии.