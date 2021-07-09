Эстония вышла в лидеры ЕС по темпам роста цен на жилье за десять лет
Цены на квартиры и аренду жилья в Эстонии за десять лет росли самыми быстрыми темпами в Европейском союзе, пишет Rus.ERR.
Цены на квартиры и аренду жилья в Эстонии за десять лет росли самыми быстрыми темпами в Европейском союзе, пишет Rus.ERR.
Об этом свидетельствует опубликованный в четверг отчет Евростата, в котором данные за первый квартал 2010 года сравниваются с показателями за тот же период текущего года.
Цены на жилье в Эстонии за десять лет выросли на 127 процентов. Далее следует Люксембург (108%). В то же время цены на жилье в Греции, Италии, на Кипре и в Испании за этот период снизилась.
Стоимость аренды жилья в Эстонии за 10 лет выросла на 140 процентов; Литва заняла второе место - 109%.
По словам члена правления фирмы Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, такое резкое повышение цен логично, потому что в условиях экономического кризиса 2008 года цены на недвижимость в Эстонии упали намного сильнее, чем где-либо еще.