Эстония вышла в лидеры ЕС по темпам роста цен на жилье за десять лет

Об этом свидетельствует опубликованный в четверг отчет Евростата, в котором данные за первый квартал 2010 года сравниваются с показателями за тот же период текущего года.

Цены на жилье в Эстонии за десять лет выросли на 127 процентов. Далее следует Люксембург (108%). В то же время цены на жилье в Греции, Италии, на Кипре и в Испании за этот период снизилась.

Стоимость аренды жилья в Эстонии за 10 лет выросла на 140 процентов; Литва заняла второе место - 109%.