Пт, 9.07.2021
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Число клиентов отелей Ида-Вирумаа выросло почти на 80%

Отель Noorus в Нарва-Йыэсуу. ФОТО: Sander Ilvest

В мае этого года в предприятиях по размещению на территории Ида-Вируского уезда останавливалось 7102 туриста, которые провели в них 12 458 ночей, пишет Rus.ERR.

По сравнению с маем прошлого года численность гостей выросла на 76%, выясняется из данных Департамента статистики.

Из всех туристов 6741 были жителями Эстонии, а 361 - иностранцами.

В мае 2020 года услугами ида-вируских предприятий по размещению воспользовались 4035 человек, из которых 202 были иностранцами.

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