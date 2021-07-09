Число клиентов отелей Ида-Вирумаа выросло почти на 80%
В мае этого года в предприятиях по размещению на территории Ида-Вируского уезда останавливалось 7102 туриста, которые провели в них 12 458 ночей, пишет Rus.ERR.
В мае этого года в предприятиях по размещению на территории Ида-Вируского уезда останавливалось 7102 туриста, которые провели в них 12 458 ночей, пишет Rus.ERR.
По сравнению с маем прошлого года численность гостей выросла на 76%, выясняется из данных Департамента статистики.
Из всех туристов 6741 были жителями Эстонии, а 361 - иностранцами.
В мае 2020 года услугами ида-вируских предприятий по размещению воспользовались 4035 человек, из которых 202 были иностранцами.