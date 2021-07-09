В Таиланде зафиксирован антирекорд суточной заболеваемости COVID-19

Отмечается, что из-за сложной эпидемиологической обстановки и нехватки больничных мест власти страны думают о введении новых ограничений по борьбе с вирусом.

Всего за время пандемии в Таиланде выявлено 308 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2,4 тыс. пациентов скончались, более 26,8 тыс. человек выздоровели.