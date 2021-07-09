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  • В Таиланде зафиксирован антирекорд суточной заболеваемости COVID-19

В Таиланде зафиксирован антирекорд суточной заболеваемости COVID-19

Туристы в Таиланде. ФОТО: Sakchai Lalit

Власти Таиланда сообщили в пятницу о более 9,2 тыс. заболевших коронавирусом за последние сутки, 73 человека скончались от последствий заражения, сообщает газета Bangkok Post.

По информации издания, речь идет о рекордном суточном приросте заражений.

Отмечается, что из-за сложной эпидемиологической обстановки и нехватки больничных мест власти страны думают о введении новых ограничений по борьбе с вирусом.

Всего за время пандемии в Таиланде выявлено 308 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2,4 тыс. пациентов скончались, более 26,8 тыс. человек выздоровели.

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