Мир жаждет победить дельта-штамм, но пока получается не очень

Помимо неравенства, Гебреисус обратил внимание на то, что в то время, когда бедные страны сталкиваются лицом к лицу с лавиной смертей, более богатые страны, привившие большее число людей, снимают ограничения, как будто бы пандемии и не было. Еще неделю назад специалисты ВОЗ предупреждали, что после десяти недель снижения числа зараженных в Европе цифры снова начали расти вверх.

Главные виновники — летние передвижения, крупные мероприятия, снятые ограничения и заразный дельта-штамм, которой, по данным ВОЗ, сейчас проник минимум в 104 страны мира. В прогнозе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) сказано, что в конце августа дельта-штамм в странах ЕС будет доминирующим, провоцируя 90 процентов новых заражений.

По данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), все одобренные в ЕС вакцины от коронавируса полноценно защищают и от дельта-штамма. И хотя в начале недели Израиль сообщил, что, согласно их исследованию, вакцина Pfizer/BioNTech эффективна только на 64 процента в предотвращении заражения дельта-штаммом, в EMA подчеркнули, что вакцина очень эффективна в предотвращении тяжелых заболеваний и смертей.

Поэтому ЕЦПКЗ также подчеркивает необходимость продолжить вакцинировать людей в высоком темпе. В странах, за которыми следит ЕЦПКЗ, 63,1 процента взрослых в настоящее время защищены по крайней мере одной дозой вакцины, а 42,8 процента взрослых вакцинированы полностью. Идет гонка, чтобы вакцинировать как можно больше людей: это поможет предотвратить новую волну, которая перегрузила бы больничные системы.

Во многих странах Европы стали бить тревогу. Например, вчера Франция попросила своих граждан быть осторожными при поездках в Испанию и Португалию, так как там дельта-вариант привел к быстрому росту заражаемости. Государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон сказал каналу France 2, что из-за распространения дельта-штамма государство планирует ввести ограничения на путешествия в Европе. Согласно вчерашним данным ЕЦПКЗ, в Испании кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 215 случаев на 100 000 жителей, а в Португалии — 240. В Португалии частично восстановлен запрет на передвижение ночью.

По данным Института здравоохранения Португалии, дельта-штамм стал причиной почти 90 процентов новых случаев заражения в конце июня, в то время как в Испании, по данным газеты El País, этот вариант стал доминирующим как минимум в четырех регионах: в Мадриде, Каталонии, Валенсии и Наварре. Обе страны объединяет то, что среди заболевших много молодых людей, у которых еще не было возможности привиться.