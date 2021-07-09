Мир жаждет победить дельта-штамм, но пока получается не очень
- Дельта-штамм вызывает серьезное беспокойство во многих странах Европы
- Он распространяется в Испании и Португалии среди невакцинированной молодежи
- В США дельта-штамм стал доминирующим
- Из-за вспышки коронавируса Сидней закрыт уже две недели
За день до того, как количество смертей в мире от коронавируса превысило четыре миллиона, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что в настоящий момент новые штаммы начинают побеждать в борьбе с вакцинами. Причину этого он видит в неравенстве при распределении и производстве вакцин, пишет Postimees.