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Мир жаждет победить дельта-штамм, но пока получается не очень

  • Дельта-штамм вызывает серьезное беспокойство во многих странах Европы
  • Он распространяется в Испании и Португалии среди невакцинированной молодежи
  • В США дельта-штамм стал доминирующим
  • Из-за вспышки коронавируса Сидней закрыт уже две недели
Вакцинация в Испании. ФОТО: ALBERT GEA/REUTERS/Scanpix

За день до того, как количество смертей в мире от коронавируса превысило четыре миллиона, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что в настоящий момент новые штаммы начинают побеждать в борьбе с вакцинами. Причину этого он видит в неравенстве при распределении и производстве вакцин, пишет Postimees.

Помимо неравенства, Гебреисус обратил внимание на то, что в то время, когда бедные страны сталкиваются лицом к лицу с лавиной смертей, более богатые страны, привившие большее число людей, снимают ограничения, как будто бы пандемии и не было. Еще неделю назад специалисты ВОЗ предупреждали, что после десяти недель снижения числа зараженных в Европе цифры снова начали расти вверх. 

Главные виновники — летние передвижения, крупные мероприятия, снятые ограничения и заразный дельта-штамм, которой, по данным ВОЗ, сейчас проник минимум в 104 страны мира. В прогнозе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) сказано, что в конце августа дельта-штамм в странах ЕС будет доминирующим, провоцируя 90 процентов новых заражений.

По данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), все одобренные в ЕС вакцины от коронавируса полноценно защищают и от дельта-штамма. И хотя в начале недели Израиль сообщил, что, согласно их исследованию, вакцина Pfizer/BioNTech эффективна только на 64 процента в предотвращении заражения дельта-штаммом, в EMA подчеркнули, что вакцина очень эффективна в предотвращении тяжелых заболеваний и смертей.

Поэтому ЕЦПКЗ также подчеркивает необходимость продолжить вакцинировать людей в высоком темпе. В странах, за которыми следит ЕЦПКЗ, 63,1 процента взрослых в настоящее время защищены по крайней мере одной дозой вакцины, а 42,8 процента взрослых вакцинированы полностью. Идет гонка, чтобы вакцинировать как можно больше людей: это поможет предотвратить новую волну, которая перегрузила бы больничные системы.

Во многих странах Европы стали бить тревогу. Например, вчера Франция попросила своих граждан быть осторожными при поездках в Испанию и Португалию, так как там дельта-вариант привел к быстрому росту заражаемости. Государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон сказал каналу France 2, что из-за распространения дельта-штамма государство планирует ввести ограничения на путешествия в Европе. Согласно вчерашним данным ЕЦПКЗ, в Испании кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 215 случаев на 100 000 жителей, а в Португалии — 240. В Португалии частично восстановлен запрет на передвижение ночью.

По данным Института здравоохранения Португалии, дельта-штамм стал причиной почти 90 процентов новых случаев заражения в конце июня, в то время как в Испании, по данным газеты El País, этот вариант стал доминирующим как минимум в четырех регионах: в Мадриде, Каталонии, Валенсии и Наварре. Обе страны объединяет то, что среди заболевших много молодых людей, у которых еще не было возможности привиться.

Как в Португалии, так и в Испании вакцинация среди пожилых людей прошла успешно, но среди 18-24-летних минимум одной дозой, по данным ЕЦПКЗ, в Испании защищены 9,5 процента, а в Португалии — 6,5 процента. Чтобы обуздать распространение дельта-штамма, предпринимаются усилия по ускорению вакцинации среди молодого населения в наиболее пострадавших районах, при этом особое внимание уделяется ответственности молодых людей за то, чтобы количество серьезных случаев было низким.

Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас призвала молодых людей ограничить социальное взаимодействие, чтобы не передать вирус пожилым людям, у которых еще не развился иммунитет. В то же время Дариас отметила, что не хочет, чтобы молодые люди чувствовали себя наказанными. «Важно попросить их вести себя ответственно, но не привлекать к ответственности», - передает AFP слова Дариас.

Распространение дельта-штамма было также стремительным и за пределами Европы. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщил позавчера, что на прошлой неделе в стране дельта-штамм стал преобладающим, на его долю приходится 51,7 процента новых случаев заражения. О быстром распространении дельта-варианта, который ученые считают на 60 процентов более заразным, чем альфа-штамм, говорит то, что две недели назад, по словам советника по медицине в США Энтони Фаучи, доля этого штамма в стране составляла около 20 процентов.

В то время, когда в США вакцина доступна и власти изо всех сил пытаются повысить энтузиазм людей в отношении вакцинации, Австралия теперь может заплатить высокую цену за неудачную кампанию по вакцинации, отмеченную трудностями с поставками и запутанными сообщениями об AstraZeneca. На данный момент только восемь процентов взрослого населения были полностью вакцинированы. 

Ранее с пандемией сравнительно хорошо справлялись благодаря быстрому закрытию страны на замок, ограничению контактов и строгих требований на въезд, но сейчас в Австралии ситуация может выйти из-под контроля из-за вспышки заболевания в Сиднее. В крупном городе, который закрыт уже вторую неделю, выявлено почти 400 заражений. Премьер-министр Скотт Моррисон назвал вчера ситуацию очень серьезной и решил в срочном порядке отправить в Сидней 300 000 доз вакцины. По сообщению AFP, не исключено, что Сидней будет отрезан от всей страны.

«Нигде в мире ни одно сообщество не сможет справиться с дельта-штаммом без значительного уровня вакцинации, мы просто не готовы жить с дельта-штаммом», - предупредил вчера на пресс-конференции президент Австралийского медицинского союза Омар Хоршид.

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