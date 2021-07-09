В реке утонула 75-летняя женщина
В четверг поздно вечером спасателям сообщили, что в реке Ахья в волости Ибасте (волость Пыльва) утонул человек.
В четверг поздно вечером спасателям сообщили, что в реке Ахья в волости Ибасте (волость Пыльва) утонул человек.
Спасатели вытащили на берег тело 75-летней женщины. Выяснилось, что она ранее ходила одна купаться в этом месте, передает Postimees.
Спасатели настоятельно рекомендуют пожилым людям не купаться в водоемах в одиночку. Вместе с другом всегда надежнее, так как в случае беды он сможет сразу же прийти на помощь. В Южной Эстонии пожилые люди тонут часто, если внезапно поскальзываются и падают в воду. Также в воде у них могут возникнуть проблемы со здоровьем.
По данным Спасательного департамента, в течение этого года в результате несчастий на воде умерло 28 человек.