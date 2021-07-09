Как это было: возобновлены круизы Tallink в Швецию

За столом

Естественно, меня интересовало, чем же будут удивлять рестораны. Об этом с удовольствием рассказал шеф-повар всех ресторанов парома Baltic Queen Райнер Курикян - давний персонаж рубрики «Путь к сердцу» еженельника «День за Днем» и рубрики «Вне дома» нашего портала. Райнер работает на Baltic Queen с 2008 года, и на его памяти все многочисленные меню, которыми могли похвастаться рестораны парома.

Шеф-повар Baltic Queen Райнер Курикян. ФОТО: Вера Копти.

В этом сезоне в Grande buffet появился тематический стол, который будет знакомить публику с национальными кухнями. Сейчас в фокусе Италия, и на столе ветчины и колбасы, соусы и хлеб, овощные блюда в итальянском стиле.

Веганские и вегетарианские блюда теперь красуются на отдельном прилавке, что вызвало одобрение предпочитающих питаться такой едой пассажиров: теперь не нужно выискивать веганские блюда среди других.

Над детским меню работали... дети из нескольких стран, поэтому в нем нет приевшихся сосисок. Обсудили мы с Райнером и русское меню.

«Почему в нем нет блюд из печени и почек, это же интересно и так по-русски?» - поинтересовалась я. Оказалось, что паром должен учитывать вкусы разных народов, ведь рейсы международные, а шведы, например, субпродукты не едят в принципе.

Почти по той же причине из гриль-ресторана исчез такой аттракцион, как самостоятельное приготовление стейка из тунца или говядины на раскаленном лавовом камне. Оказалось, что наши северные соседи предпочитают не колдовать над куском мяса, переворачивая его так и эдак с перспективой обжечься, а наслаждаться уже поджаренным на кухне.

Если говорить о личных пристрастиях, то лично для меня гастрономическим сюрпризом стали тончайшие ломтики копченой утиной грудки.

Танцуют все!

Шоу на пароме. ФОТО: Вера Копти.

Вечером в двухэтажном зале кабаре Starlight сезон открыл исполняющий популярные мировые хиты ансамбль Legend, а вот во время регулярных рейсов интересные шоу-программы, например, с заманчивым названием «Estonian Extravaganza!» для рассредоточения публики будут показывать два раза за вечер.

По парому, к вящей радости маленьких пассажиров, разгуливали собачка Лотте и талисман Silja Line тюлененок Харри, работала детская комната... Как отметил Райнер Курикян, на пароме детям вольготнее, больше места, есть где побегать, в отличие от тесного самолета. И вообще, сказал шеф-повар, пока стоит ограничить путешествия хотя бы странами Балтийского моря. А там - посмотрим.

Тюлененок Харри приветствует маленьких пассажиров. ФОТО: Tallink / Silja Line

За полчаса до прибытия в пункт назначения можно было наблюдать за учениями спасателей. Оранжевую моторную лодку с экипажем на борту за считанные секунды опустили на воду впритык к борту. Лодка сделала круг почета и так же молниеносно взмыла вверх, на свое законное место на шестой палубе.

***

Столица шведского королевства встретила паром ярким солнцем, которое скрылось только перед обратным отплытием, и пустым терминалом. Никто не проверял сертификаты, не обнюхивал сумки и не расстилал перед нами ковровые дорожки. В этом - все шведы и их отношение к коронавирусу. А Стокгольм за полтора года совсем не изменился, разве что двух-трех человек в масках на улицах увидеть все-таки удалось.