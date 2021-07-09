Как это было: возобновлены круизы Tallink в Швецию
Столько улыбок на борту направляющегося в Швецию парома Baltic Queen я не припомню за десятилетия существования круизной линии Таллинн-Стокгольм!
Столько улыбок на борту направляющегося в Швецию парома Baltic Queen я не припомню за десятилетия существования круизной линии Таллинн-Стокгольм!
Еще бы! Жители Эстонии соскучились по возможности отправиться в круиз или с комфортом добраться не только до работы, но и до друзей. Команда Tallink стосковалась без работы.
Наконец объявили о возобновлении круизного сообщения, и руководство компании решило провести за два дня до официального старта пробный рейс: как-никак через шестнадцать месяцев после перерыва было необходимо проверить и технические системы парома, и работу кухни, да и вообще - провести полный смотр всех служб, включая спасательную.
А чтобы не гонять по морю пустой паром, на борт пригласили членов семей работников Tallink, деловых партнеров и журналистов. Присутствовало и все самое высокое руководство компании, а также посол Королевства Швеции в Эстонской Республике Микаэль Эрикссон.
«Когда мы 14 марта 2020 года временно приостановили паромный маршрут Таллинн-Стокгольм, прервав важнейшее регулярное морское сообщение между нашими двумя столицами впервые за десятилетия, мы не могли и представить, что нам потребуется почти полтора года, чтобы восстановить это сообщение», — сказал на торжественном открытии паромного движения на линии председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.
К этому торжественному дню паром готовили больше месяца: была проведена генеральная уборка, отлажена работа кухни, начались поставки продуктов, обновлено меню.
Пассажиры, отправляющиеся в Швецию, должны иметь сертификаты о вакцинировании от Covid-19, справку о перенесенной болезни либо результаты проведенного не раньше чем за 72 часа до поездки теста. Тестирование на антигены можно провести и в D-терминале порта непосредственно перед отплытием. Если тест даст положительный результат, пассажир может обменять свой билет в круиз на подарочную карту. Впрочем, об этом лучше прочитать ЗДЕСЬ.
Но вот и все: посадка завершена. Сколько человек повез паром Baltic Queen в первый круиз? «Около 700, это по сравнению с полной загрузкой, совсем немного», — сказала руководитель по связям с общественностью Катри Линк.
Если учесть, что паром способен взять на борт 2800 пассажиров, это и в самом деле немного. Baltic Queen - паром большой, коридоры широкие, прогулочные палубы просторные, а кают на трех палубах насчитывается целых 927. Есть где разгуляться!
После приветственных речей, произнесенных руководством компании, пассажиры устремились на ужин, который был доступен как в ресторане à la carte Gourmet и ресторане русской кухни «Александра», в Grill House, и, естественно, распахнул свои гостеприимные двери любимец публики Grande buffet - знаменитый шведский стол.
Кстати, весь обслуживающий персонал парома был в масках, но от пассажиров ношения масок никто специально не требовал, каждый решал за себя, да и элемент доверия тоже играл свою роль: если человек имеет справки и сертификаты или сделал тест и по его результату был допущен на паром, шансов, что в круиз мог злоумышленно пробраться инфицированный, согласитесь, мало.
Естественно, меня интересовало, чем же будут удивлять рестораны. Об этом с удовольствием рассказал шеф-повар всех ресторанов парома Baltic Queen Райнер Курикян - давний персонаж рубрики «Путь к сердцу» еженельника «День за Днем» и рубрики «Вне дома» нашего портала. Райнер работает на Baltic Queen с 2008 года, и на его памяти все многочисленные меню, которыми могли похвастаться рестораны парома.
В этом сезоне в Grande buffet появился тематический стол, который будет знакомить публику с национальными кухнями. Сейчас в фокусе Италия, и на столе ветчины и колбасы, соусы и хлеб, овощные блюда в итальянском стиле.
Веганские и вегетарианские блюда теперь красуются на отдельном прилавке, что вызвало одобрение предпочитающих питаться такой едой пассажиров: теперь не нужно выискивать веганские блюда среди других.
Над детским меню работали... дети из нескольких стран, поэтому в нем нет приевшихся сосисок. Обсудили мы с Райнером и русское меню.
Почти по той же причине из гриль-ресторана исчез такой аттракцион, как самостоятельное приготовление стейка из тунца или говядины на раскаленном лавовом камне. Оказалось, что наши северные соседи предпочитают не колдовать над куском мяса, переворачивая его так и эдак с перспективой обжечься, а наслаждаться уже поджаренным на кухне.
Если говорить о личных пристрастиях, то лично для меня гастрономическим сюрпризом стали тончайшие ломтики копченой утиной грудки.
Вечером в двухэтажном зале кабаре Starlight сезон открыл исполняющий популярные мировые хиты ансамбль Legend, а вот во время регулярных рейсов интересные шоу-программы, например, с заманчивым названием «Estonian Extravaganza!» для рассредоточения публики будут показывать два раза за вечер.
По парому, к вящей радости маленьких пассажиров, разгуливали собачка Лотте и талисман Silja Line тюлененок Харри, работала детская комната... Как отметил Райнер Курикян, на пароме детям вольготнее, больше места, есть где побегать, в отличие от тесного самолета. И вообще, сказал шеф-повар, пока стоит ограничить путешествия хотя бы странами Балтийского моря. А там - посмотрим.
За полчаса до прибытия в пункт назначения можно было наблюдать за учениями спасателей. Оранжевую моторную лодку с экипажем на борту за считанные секунды опустили на воду впритык к борту. Лодка сделала круг почета и так же молниеносно взмыла вверх, на свое законное место на шестой палубе.
***
Столица шведского королевства встретила паром ярким солнцем, которое скрылось только перед обратным отплытием, и пустым терминалом. Никто не проверял сертификаты, не обнюхивал сумки и не расстилал перед нами ковровые дорожки. В этом - все шведы и их отношение к коронавирусу. А Стокгольм за полтора года совсем не изменился, разве что двух-трех человек в масках на улицах увидеть все-таки удалось.
Сегодня Baltic Queen отправляется в первый официальный круиз. Семь футов под килем!