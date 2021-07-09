Черчесов: «Меня не увольняли. Были выполнены все задачи, записанные в контракте»

На вопрос о том, как прошел первый день после увольнения, Черчесов заявил, что его не увольняли. «Это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые обозначены в контракте, все, о чем мы договаривались – все было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира», - сказал он.