Пт, 9.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Черчесов: «Меня не увольняли. Были выполнены все задачи, записанные в контракте»

Черчесов: «Меня не увольняли. Были выполнены все задачи, записанные в контракте»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. ФОТО: Hannah Mckay

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал расторжение контракта, пишет Sports.

На вопрос о том, как прошел первый день после увольнения, Черчесов заявил, что его не увольняли. «Это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые обозначены в контракте, все, о чем мы договаривались – все было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира», - сказал он.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back