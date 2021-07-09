Профессор ТalTech наказан судом за покупку психотропных таблеток

Суд признал 45-летнего профессора виновным в обращении с психотропными веществами в больших количествах и приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год и один месяц.

В качестве процессуальных расходов подсудимый должен заплатить в общей сложности 1 736 евро, которые включают в себя гонорар назначенному защитнику в размере 108 евро, штраф в 1 460 евро и расходы на экспертизу в размере 168 евро.

Таллиннский технический университет не намерен применять к профессору какие-либо санкции. «Университет считает, что в случае обращения с лекарствами, отпускаемыми по рецепту, наказание суда является достаточным. У вуза есть все основания полагать, что подобного случая больше не повторится. Этот поступок не вызвал сбоев в работе, поэтому у вуза нет претензий по содержанию работы. Сотрудник также проинформировал университет о ситуации сразу после инцидента, не дожидаясь решения суда, что повышает степень доверия к сотруднику», - сказала BNS пресс-секретарь TalTech Крыыт Ныгес.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, 26 сентября прошлого года мужчина заказал с одного из сайтов на свое имя и свой домашний адрес 40 таблеток диазепама и 30 таблеток клоназепама.

Пакет психотропных таблеток, доставленный в Эстонию, был задержан Налогово-таможенным департаментом 13 октября прошлого года, и в отношении профессора возбуждено уголовное дело.