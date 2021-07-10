Передовица ⟩ Отдых с перчинкой vs отдых с горчинкой
Золотое было время, когда можно было просто взять ИД-карту, купить билет на самолет в любую из стран ЕС и поехать танцевать на улицах Лиссабона и есть круассаны в парижском кафе. Теперь же, чтобы куда-то поехать, нужно сначала изучить Reisi Targalt, потом зайти на сайт Министерства иностранных дел страны назначения, прочитать условия там, причем не мельком, а от буквы до буквы, потому что где-нибудь обязательно найдется пункт, который, возможно, будет применим именно к вам.