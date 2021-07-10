Передовица ⟩ Отдых с перчинкой vs отдых с горчинкой

Не говоря о том, что в стране пребывания вы в итоге можете столкнуться с более жесткими ограничениями, чем действуют сейчас в Эстонии. Причем ограничения сегодня могут снять, вы купите билет на самолет, а через неделю их введут повторно, как это произошло в Нидерландах. В июле там сняли запрет на массовые мероприятия, и выходные дни — 10 и 11 июля — должны были стать первыми, когда можно было бы посещать фестивали и вечеринки, но в итоге накануне, 9 июля, правительство Нидерландов решило разрешение отметить.

На этой неделе мы опубликовали историю Надежды, которая переболела коронавирусом, вакцинировалась, согласно решению Эстонии и других стран ЕС, один раз и со спокойной душой отправилась в Рижский аэропорт (очень важный аэропорт для жителей Эстонии: там чаще всего и происходит пересадка на другие рейсы). Вот только Латвия почему-то затормозила и решила в отличие от других стран ЕС не признавать тех, кто переболел и вакцинировался одной дозой, защищенными.

Вот если бы Надежда переболела в течение последних 180 дней, то она могла бы представить справку о болезни, но поскольку времени прошло больше, то, увы. Вторая доза в Эстонии ей не положена, и в таком случае единственный ваход для Надежды — тест на коронавирус (58 евро на минуточку). И хотя на странице Reisi Targalt написано, что Латвия не принимает за вакцинированных таких, как Надежда, это сказано не в начале текста, а где-то в середине. Многие же не склонны читать текст целиком.

Жители Эстонии пользуются моментом, пока страна находится в зеленой зоне по показателям заболеваемости, и валят в другие страны. Довольно предсказуемо и даже понятно. Мы настолько соскучились по путешествиям, что готовы платить деньги за бесконечные тесты на коронавирус, заполнять анкеты, даже вакцинироваться (сколько из нас пошли колоться только из-за того, что это позволит путешествовать?).

При этом очень скоро Эстония может выйти из статуса безопасной страны, дельта-штамм берет свое, заболеваемость начала расти и у нас. В пятницу организаторы Фестиваля Биргитты во главе с Таллиннской городской управой решили отменить мероприятие и в этом году. Причина — правила, установленные правительством для исполнителей из России, которые делают организацию фестиваля технически невозможной. В России бушует штамм Дельта, смертность вследствие Covid бьет рекорды, а вакцинация движется со скоростью улитки.