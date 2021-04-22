Картина дня: предварительное исследование парома «Эстония», обстановка на белорусско-литовской границе и пугающий коронапрогноз

Коронапрогноз: август принесет около 200 зараженных в день

Празднества Ивановой ночи и увеличившийся туризм, особенно из России, принесли в Эстонию более агрессивный штамм коронавируса – индийский или дельта. Если в начале июня был разговор о том, что все случаи нового штамма ввозятся из-за границы, то теперь мы находимся в ситуации, когда дельта-штамм является доминирующим в Эстонии и охватывает две трети всех имеющихся случаев заражения. Читать далее...

Галерея 〉 К исследовательским судам у места крушения "Эстонии" подошли две полные лодки журналистов

Предварительное изучение останков затонувшего парома «Эстония» и начало исследования окружающего останки морского дна также привлекли на место событий журналистов, фотографов и операторов. К исследовательским судам прибыли две лодки с работниками СМИ. Читать далее...

«Почему у нас украли бесплатную парковку?»: ласнамяэские автомобилисты оказались в непростой ситуации

Сразу несколько читателей, проживающих в столичном районе Ласнамяэ, пожаловались на ухудшение ситуации с парковкой в районе. Некоторые заподозрили в злом умысле власти района. Читать далее...

Фестиваль «Биргитта» отменен: артисты из России не могут быть освобождены от карантина

Организаторы фестиваля Биргитта во главе с Таллиннской филармонией, Таллиннским департаментом по делам культуры и спорта и городской управой решили отменить мероприятие и в этом году. Читать далее...

Фото 〉 Сависаар перед народом: политика сегодня такая, что нужно быть злым

Появившийся на публике спустя долгое время Эдгар Сависаар считает, что президент Керсти Кальюлайд может остаться на второй срок. Читать далее...

«Люди не готовы разъезжать, чтобы сделать прививку»: почему в Силламяэ нет центра вакцинации?

Житель Силламяэ Сергей возмущен тем, что в его городе нет стационарного центра вакцинации. Он уверен, что в девятом по числу населения городе также следовало бы организовать центр вакцинации, поскольку, по его мнению, желающих привиться полно, но они не хотят ехать для этого в Нарву или Йыхви. Читать далее...

Диагноз COVID-19 поставлен 39 жителям Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3369 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 39, то есть 1,2% от общего количества тестов. Читать далее...

Мир жаждет победить дельта-штамм, но пока получается не очень

За день до того, как количество смертей в мире от коронавируса превысило четыре миллиона, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что в настоящий момент новые штаммы начинают побеждать в борьбе с вакцинами. Причину этого он видит в неравенстве при распределении и производстве вакцин. Читать далее...

Pfizer предлагает добавить в курс вакцинации от Covid-19 третью защитную инъекцию

Компании Pfizer и BioNTech объявили накануне, что будут ходатайствовать о разрешении на использование третьей дозы Covid-19 для повышения эффективности иммунизации. Читать далее...

Видео 〉 Предварительное исследование парома «Эстония»: почему шведы начали работу уже ночью без эстонцев?

Руководитель центра безопасности расследования Рене Арикас сказал, что в полдень на месте гибели «Эстонии» начнется богослужение: «После него, около часа дня, если будет хоть малейшая возможность, познакомим журналистов с ведущими исследование судами, а в 14 часов начнем само исследование». Читать далее...

«Месть Европе». Что происходит на белорусско-литовской границе?

Летом 2021 года поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу вырос более чем в десять раз. С каждым днем число пересечений и задержаний растет. Литва объявила на границе экстремальную ситуацию, разворачивает палаточные лагеря и строит физические барьеры. Что произошло за последние месяцы и что происходит сейчас? И при чем тут Александр Лукашенко?

Эстония вышла в лидеры ЕС по темпам роста цен на жилье за десять лет

Цены на квартиры и аренду жилья в Эстонии за десять лет росли самыми быстрыми темпами в Европейском союзе. Читать далее...

Убийственная жара: счет жертвам глобального потепления идет на десятки тысяч

Сотни людей, погибшие от рекордной жары в Канаде, пополнили список жертв глобального потепления, ежегодно уносящего десятки, а по некоторым оценкам и сотни тысяч жизней. Читать далее...

Профессор ТalTech наказан судом за покупку психотропных таблеток