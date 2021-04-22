Картина дня: предварительное исследование парома «Эстония», обстановка на белорусско-литовской границе и пугающий коронапрогноз
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 июля.
Празднества Ивановой ночи и увеличившийся туризм, особенно из России, принесли в Эстонию более агрессивный штамм коронавируса – индийский или дельта. Если в начале июня был разговор о том, что все случаи нового штамма ввозятся из-за границы, то теперь мы находимся в ситуации, когда дельта-штамм является доминирующим в Эстонии и охватывает две трети всех имеющихся случаев заражения. Читать далее...
Предварительное изучение останков затонувшего парома «Эстония» и начало исследования окружающего останки морского дна также привлекли на место событий журналистов, фотографов и операторов. К исследовательским судам прибыли две лодки с работниками СМИ. Читать далее...
Сразу несколько читателей, проживающих в столичном районе Ласнамяэ, пожаловались на ухудшение ситуации с парковкой в районе. Некоторые заподозрили в злом умысле власти района. Читать далее...
Организаторы фестиваля Биргитта во главе с Таллиннской филармонией, Таллиннским департаментом по делам культуры и спорта и городской управой решили отменить мероприятие и в этом году. Читать далее...
Появившийся на публике спустя долгое время Эдгар Сависаар считает, что президент Керсти Кальюлайд может остаться на второй срок. Читать далее...
Житель Силламяэ Сергей возмущен тем, что в его городе нет стационарного центра вакцинации. Он уверен, что в девятом по числу населения городе также следовало бы организовать центр вакцинации, поскольку, по его мнению, желающих привиться полно, но они не хотят ехать для этого в Нарву или Йыхви. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3369 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 39, то есть 1,2% от общего количества тестов. Читать далее...
За день до того, как количество смертей в мире от коронавируса превысило четыре миллиона, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что в настоящий момент новые штаммы начинают побеждать в борьбе с вакцинами. Причину этого он видит в неравенстве при распределении и производстве вакцин. Читать далее...
Компании Pfizer и BioNTech объявили накануне, что будут ходатайствовать о разрешении на использование третьей дозы Covid-19 для повышения эффективности иммунизации. Читать далее...
Руководитель центра безопасности расследования Рене Арикас сказал, что в полдень на месте гибели «Эстонии» начнется богослужение: «После него, около часа дня, если будет хоть малейшая возможность, познакомим журналистов с ведущими исследование судами, а в 14 часов начнем само исследование». Читать далее...
Летом 2021 года поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу вырос более чем в десять раз. С каждым днем число пересечений и задержаний растет. Литва объявила на границе экстремальную ситуацию, разворачивает палаточные лагеря и строит физические барьеры. Что произошло за последние месяцы и что происходит сейчас? И при чем тут Александр Лукашенко?
Цены на квартиры и аренду жилья в Эстонии за десять лет росли самыми быстрыми темпами в Европейском союзе. Читать далее...
Сотни людей, погибшие от рекордной жары в Канаде, пополнили список жертв глобального потепления, ежегодно уносящего десятки, а по некоторым оценкам и сотни тысяч жизней. Читать далее...
В июне Харьюский уездный суд приговорил профессора Таллиннского технического университета к условному тюремному заключению за заказ психотропных таблеток на одном из интернет-сайтов. Читать далее...