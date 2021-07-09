Крохотную собачку едва удалось вырвать из лап смерти: полиция ищет очевидцев этого инцидента
Вильяндиские полицейские начали производство о проступке, чтобы расследовать, по какой причине чихуахуа Уильям стал жертвой нападения более крупной серо-белой собаки на бульваре Лембиту в Вильянди 25 июня. Полиция и владелец собаки ищут свидетелей, чтобы связаться с владельцем большой собаки. Этот случай получил большой резонанс в социальных сетях, и хозяйка Уильяма Эне Тоодо получила предложения о помощи от нескольких человек.