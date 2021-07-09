Крохотную собачку едва удалось вырвать из лап смерти: полиция ищет очевидцев этого инцидента

Белому короткошерстному Уильяуа уже разрешили вернуться домой из Тартуской ветеринарной клиники. Он снова может ходить, но он перевязан и должен носить защитный воротник. «Я не знаю, как он справится с этим», - сказала Sakala владелица собаки Эне Тоодо. До сих пор тяжким грузом на душе у 78-летней бывшей учительницы физики лежат события теплого июньского вечера, и воспоминания о беспомощной собаке едва ли исчезнут.

Хозяйка рассказала, что вечером 25 июня они с Уильямом направились на привычную прогулку. У них нет определенного маршрута. Они прошли по бульвару Лембиту, и собака начала справлять свои естественные потребности. В тот же момент к ним сзади внезапно приблизилась большая серо-белая собака, вцепилась зубами в Уильяма, потрясла его и даже подняла в воздух. По словам хозяйки, все это произошло очень быстро.

«Я набросилась на нападавшую собаку. Я боялась, что она утащит Уильяма», - рассказывает Тоодо. Хозяйка в состоянии шока в отчаянии стала взывать о помощи. На это отреагировали один мужчина и проезжающая мимо на машине женщина, которая позже довезла Уильяма с его хозяйкой до дома. Поскольку телефон находящейся в центре Вильянди ветклиники не отвечал, а номер ветклиники Мяннимяэ она не знала, Тоодо обратилась к своей последней надежде — проживающему в том же доме ветеринару. Тот зашил небольшие раны, но сообщил хозяйке, что есть и глубокая рана, которая может вызвать осложнения.

По словам Тоодо, она с испугу сразу не сообразила обратиться в круглосуточную Тартускую ветеринарную клинику, туда они попали только через день. «К тому времени он был в очень плохом состоянии», - сказала хозяйка Уильяма.

За две недели после нападения чихуахуа оказывали помощь как в Вильянди, так и в Тартуской ветеринарной клинике. «К счастью, кишечник не был поврежден, иначе это была бы довольно безнадежная история», - сказала хозяйка. Она отметила, что такое лечение для пенсионерки обходится довольно дорого.

В тот злополучный вечер на помощь Тоодо пришел Прийт Кеэль. «Я услышал громкий визг собаки, но не связал его ни с чем. А когда дошел до конца улицы, увидел женщину на четвереньках , которая пыталась прикрыть собой маленькую собачку», - описал увиденное тогда Кеэль.

Кеэлю напавшая на Уильяма собака напомнила швейцарскую овчарку. «Странно, что такая собака бродила сама по себе. Я начал преследовать ее и позвонил в полицию», - сказал Кеэль.

По словам Тоодо, то, что случилось с ее собакой, вызвало у нее настоящий шок, и она до сих пор помнит эти события фрагментами.