Лутсар: невозможно предотвратить третью волну
Вирусолог и член научного совета при правительстве Ирья Лутсар напомнила, что коронавирус широко циркулирует в мире и большинство людей все еще восприимчивы к нему.
Вирусолог и член научного совета при правительстве Ирья Лутсар напомнила, что коронавирус широко циркулирует в мире и большинство людей все еще восприимчивы к нему.
По словам Каи Каллас, в случае, если начнутся новые волны заражений, те, кто к тому времени пройдет вакцинацию, получат больше свободы действий, чем те, кто не привился. Комментируя тему дня для портала Stolitsa.ee и рассуждая о том, будет ли в Эстонии третья волна коронавируса, Ирья Лутсар отметила, что волна неизбежна, но ее влияние можно уменьшить:
«Невозможно предотвратить третью волну, по крайней мере, до тех пор, пока вирус широко циркулирует в мире и большинство людей все еще восприимчивы к нему.
Однако мы можем уменьшить влияние третьей волны. Для этого нужно, чтобы группы риска (пожилые люди и люди с факторами риска) вакцинировались, тогда серьезные заболевания и смертность сведутся к минимуму, здравоохранение не будет перегружено, и мы сможем жить с этим вирусом относительно разумно. Я могу порекомендовать всем немедленно пройти вакцинацию, если вы еще этого не сделали, и следовать инструкциям Департамента здоровья во время поездок. Разумное поведение никогда не помешает».