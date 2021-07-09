Лутсар: невозможно предотвратить третью волну

По словам Каи Каллас, в случае, если начнутся новые волны заражений, те, кто к тому времени пройдет вакцинацию, получат больше свободы действий, чем те, кто не привился. Комментируя тему дня для портала Stolitsa.ee и рассуждая о том, будет ли в Эстонии третья волна коронавируса, Ирья Лутсар отметила, что волна неизбежна, но ее влияние можно уменьшить:

«Невозможно предотвратить третью волну, по крайней мере, до тех пор, пока вирус широко циркулирует в мире и большинство людей все еще восприимчивы к нему.