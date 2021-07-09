Больших панд спасли от угрозы вымирания

Сохранить панд удалось за счет долгосрочных программ по охране и поддержке вида, в том числе - по расширению зарослей бамбука.

Международный союз охраны природы (IUCN) еще в 2016 году заявил, что панды перестали находиться под угрозой исчезновения, и перевел их в статус «уязвимого вида», тогда в Пекине с этим не согласились, хотя и использовали те же основания для классификации.