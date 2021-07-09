Дзюба поблагодарил Черчесова за совместную работу
Нападающий сборной России Артем Дзюба высказал слова благодарности в адрес экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова за ее положительные моменты, пишет «Интерфакс».
Нападающий сборной России Артем Дзюба высказал слова благодарности в адрес экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова за ее положительные моменты, пишет «Интерфакс».
«Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы», - написал Дзюба в инстаграме.
«Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность», - добавил Дзюба, пожелав Черчесову «всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!».
Накануне Российский футбольный союз объявил о досрочном расторжении контракта с Черчесовым.
Россияне на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победили Финляндию (1:0). Команда заняла четвертое место в группе B и покинула турнир.
57-летний Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. При нем национальная команда достигла наивысшего в своей истории результата на чемпионата мира – выхода в четвертьфинал ЧМ-2018.