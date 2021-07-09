Жара привела футбольное поле в Силламяэ в неудовлетворительное состояние
Из-за жары футбольное поле с травяным покрытие на стадионе в Силламяэ пришло в неудовлетворительное состояние.
Из-за жары футбольное поле с травяным покрытие на стадионе в Силламяэ пришло в неудовлетворительное состояние.
По оценке руководства футбольного клуба «Калев», решить проблему можно, если начать чаще поливать газон, пишет Rus.ERR.
«Мы считаем, что широкомасштабный полив поля необходимо проводить ежедневно утром и вечером», - говорится в письме, которое руководства клуба отправило в горуправу.
Стадион в Силламяэ является домашней ареной для «Калева», который в свое время выступал в высшей лиге чемпионата Эстонии по футболу, а сейчас играет в третьем по силе дивизионе.