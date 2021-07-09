Жара привела футбольное поле в Силламяэ в неудовлетворительное состояние

По оценке руководства футбольного клуба «Калев», решить проблему можно, если начать чаще поливать газон, пишет Rus.ERR .

«Мы считаем, что широкомасштабный полив поля необходимо проводить ежедневно утром и вечером», - говорится в письме, которое руководства клуба отправило в горуправу.

Стадион в Силламяэ является домашней ареной для «Калева», который в свое время выступал в высшей лиге чемпионата Эстонии по футболу, а сейчас играет в третьем по силе дивизионе.