Список пополнился: изоляция в Эстонии потребуется приезжим уже из пяти европейских стран
Министерство иностранных дел рекомендует серьезно оценить необходимость поездки и изучить информацию о стране назначения и транзита, а также об условиях въезда и выезда из страны в дополнение к другой соответствующей информации о стране назначения. Нужно учитывать, что страны могут для ограничения распространения новых штаммов коронавируса в короткие сроки ввести меры по предотвращению распространения болезни (в том числе отмена прямых рейсов, изменения в условиях пересечения границы и т.д.).