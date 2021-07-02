Список пополнился: изоляция в Эстонии потребуется приезжим уже из пяти европейских стран

До прибытия в Эстонию необходимо заполнить анкету для лиц, пересекающих границу.

Анкету можно заполнить за три дня до прибытия в Эстонию. Таким образом, пересечение границы проходит более гладко, и не придется стоять в очереди, чтобы заполнить анкету на бумаге.

Пограничник или авиакомпания могут попросить пересекающего границу предоставить подтверждение пересечения границы, отправленное ему по электронной почте, в электронном или бумажном виде.

Переболевшие COVID-19, прошедшие курс вакцинации против этого заболевания и другие лица, на которых не распространяются ограничения на передвижение в соответствии с постановлением Правительства Республики номер 282, не должны заполнять анкету для пересекающего границу, если они подтвердят факт того, что они переболели или прошли вакцинацию. Нужно быть готовыми предоставить документы, которые подтверждают, что человек переболел или вакцинирован, поскольку их могут проверить на границе.

Прибытие из Европейского союза, Европейской экономической зоны, Шенгенской зоны или Великобритании

По прибытии в Эстонию 10-дневное ограничение свободы передвижения распространяется на тех, кто прибывает из стран Европейского союза, Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны с уровнем инфицирования более 150 человек на 100 000 жителей в последние 14 дней.

В период с 12 по 18 июля ограничение свободы передвижения распространяется на прибывающих из следующих стран: Андорра, Испания, Кипр, Португалия и Великобритания.

Ограничение свободы передвижения не распространяется на лиц, прибывающих из стран с уровнем инфицирования менее 150 человек на 100 000 жителей за последние 14 дней: Австрия, Бельгия, Болгария, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Исландия, Италия, Греция, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия, Мальта, Монако, Норвегия, Польша, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Дания, Чехия и Венгрия.

Прибытие из-за пределов Европейского союза, Европейской экономической зоны или Шенгенской зоны

С 21 июня можно въезжать в Эстонию вакцинированным людям из всех третьих стран. Следует проверить, нужна ли человеку виза. Для вакцинированных также не действует ограничение на свободу передвижения.

Согласно обновленному на основании Приложения 1 Рекомендации Совета Европейского союза о временном ограничении путешествий без экстренной необходимости и о возможной отмене ограничения списку третьих стран можно въезжать в Эстонию по любым причинам (в том числе и невакцинированным) из Албании, Армении, Австралии, Азербайджана, США, Боснии и Герцеговины, Брунея, Гонконга, Израиля, Японии, Иордании, Ливана, Южной Кореи, Макао, Молдавии, Монтенегро, Канады, Катара, Косово, Северной Македонии, Руанды, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, Тайваня, Таиланда и Новой Зеландии. Обязательство 10-дневное ограничение свободы передвижения действует в отношении стран, где показатель распространения вируса выше 75 человек на 100 000 населения в течение последних 14 дней. В период с 12 по 18 июля по прибытии из Руанды и Таиланда будет действовать обязательство самоизоляции.