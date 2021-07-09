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  • Подросток на велосипеде нарушил правила и стал причиной ДТП: его ищет полиция

Подросток на велосипеде нарушил правила и стал причиной ДТП: его ищет полиция

Велосипедисты. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Полиция просит помочь найти подростка-велосипедиста, который в четверг, 8 июля, в 16.45 в Пярну стал причиной ДТП с материальным ущербом.

Вчера в 16.45 на перекрестке улиц Май и Папинийду в Пярну по направлению в сторону улицы Мериметса произошло ДТП, когда подросток около 14 лет на велосипеде пересекал перекресток на красный сигнал светофора и выехал перед пересекающим перекресток черным автомобилем Mercedes-Benz, сообщает в соцсетях Ляэнеская префектура.

После столкновения юный велосипедист с двумя товарищами, которые были также на велосипедах, покинули место происшествия и направились по улице Папинийду в сторону пляжа. Автомобиль получил повреждения.

У молодого человека, который стал причиной аварии, были темные средней длины волосы, он передвигался на горном велосипеде, у него был черный рюкзак. Двое сопровождающих его велосипедиста были примерно того же возраста, и у одного из них были светлые волосы средней длины.

Если кто-то узнает участвовавшего в ДТП велосипедиста или владеет информацией об его личности, полиция просит сообщить об этом по электронной почте andres.valjaots@politsei.ee.

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