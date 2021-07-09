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В Таллинне машина сбила пятилетнего ребенка
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Скорая помощь. ФОТО: Tairo Lutter

Сегодня, 9 июля, вечером в Таллинне в результате ДТП пострадал пятилетний мальчик, сообщает полиция.

В 17:40 в Таллинне у дома на бульваре Кольде, 76 автомобиль Škoda Citigolt, за рулем которого был 35-летний мужчина, сбил пятилетнего мальчика.

Скорая помощь доставила ребенка в больницу. 

Полиция уточнила, что находившийся за рулем автомобиля мужчина был трезв. Обстоятельства ДТП выясняются.

Также в Таллинне в 18:15 произошло еще одно ДТП, когда 26-летний мужчина на мотоцикле Yamaha у Кадака-теэ, 76f врезался в автомобиль Audi Q7, за рулем которого был 30-летний мужчина, и упал. Мотоциклист на машине скорой помощи был доставлен в больницу. 

По уточненным данным мотоциклист двигался по Академия-теэ со стороны Ярвеотса-теэ в сторону Кадака-теэ и столкнулся с совершавшим у дома на улице Кадака-теэ поворот налево Audi, который до поворота двигался со стороны Кадака-теэ в сторону Ярвеотса-теэ.

Мотоциклист был в шлеме и у него есть водительские права. Водитель автомобиля был трезв, у него также есть права. 

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