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Потребительские цены в странах Балтии за год наиболее заметно выросли в Эстонии

Продуктовый магазин. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Самая высокая годовая инфляция (за 12 месяцев) в Балтийских государствах в июне зафиксирована в Эстонии, самая низкая - в Латвии.

По данным национальных статистических служб, в прошлом месяце по сравнению с июнем прошлого года потребительские товары и услуги подорожали в Литве на 3,6%, в Латвии - на 2,7%, в Эстонии - на 3,8%.

Месячная инфляция в июне самой высокой была тоже в Эстонии, самой низкой - в Латвии.

Индекс потребительских цен Литвы за месяц повысился на 0,6%, Латвии - на 0,3%, Эстонии - на 1,2%.

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