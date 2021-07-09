Потребительские цены в странах Балтии за год наиболее заметно выросли в Эстонии
Самая высокая годовая инфляция (за 12 месяцев) в Балтийских государствах в июне зафиксирована в Эстонии, самая низкая - в Латвии.
Самая высокая годовая инфляция (за 12 месяцев) в Балтийских государствах в июне зафиксирована в Эстонии, самая низкая - в Латвии.
По данным национальных статистических служб, в прошлом месяце по сравнению с июнем прошлого года потребительские товары и услуги подорожали в Литве на 3,6%, в Латвии - на 2,7%, в Эстонии - на 3,8%.
Месячная инфляция в июне самой высокой была тоже в Эстонии, самой низкой - в Латвии.
Индекс потребительских цен Литвы за месяц повысился на 0,6%, Латвии - на 0,3%, Эстонии - на 1,2%.