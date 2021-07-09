Путин и Байден провели телефонные переговоры

Главы государств обсудили работу двух стран по Сирии после американо-российского саммита в Женеве 16 июня, а также проблему кибератак.

"Президент Байден сегодня провел разговор с президентом Путиным. Лидеры приветствовали общую работу их стран, последовавшую после саммита США-РФ. Эта работа привела к тому, что сегодня в СБ ООН удалось единогласно продлить механизм по трансграничной помощи в Сирии", - говорится в сообщении канцелярии американского президента.

Байден также призвал Россию принять меры по пресечению деятельности хакеров, действующих на ее территории, «и подчеркнул, что он полон решимости продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей», заявили в Белом доме.

Представитель Белого дома Джен Псаки рассказала на брифинге, что разговор продлился около часа.