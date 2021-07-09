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  • Энели Ефимова завоевала на юниорском ЧЕ по плаванию серебряную медаль

Энели Ефимова завоевала на юниорском ЧЕ по плаванию серебряную медаль

Энели Ефимова. ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Уроженка Силламяэ Энели Ефимова завоевала серебряную медаль на юниорском ЧЕ по плаванию, сообщает Postimees.

Ефимова заняла второе место в заплыве на дистанции 200 м брассом со временем 2.28,01. Победительницей стала француженка Жюстин Дельмас со временем 2.25,54.

Личный рекорд 14-летней Ефимовой на дистанции 200 метров брассом — 2.26,88, который она установила 10 апреля этого года в Стокгольме.

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