Энели Ефимова завоевала на юниорском ЧЕ по плаванию серебряную медаль

Ефимова заняла второе место в заплыве на дистанции 200 м брассом со временем 2.28,01. Победительницей стала француженка Жюстин Дельмас со временем 2.25,54.

Личный рекорд 14-летней Ефимовой на дистанции 200 метров брассом — 2.26,88, который она установила 10 апреля этого года в Стокгольме.