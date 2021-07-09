Энели Ефимова завоевала на юниорском ЧЕ по плаванию серебряную медаль
Уроженка Силламяэ Энели Ефимова завоевала серебряную медаль на юниорском ЧЕ по плаванию, сообщает Postimees.
Уроженка Силламяэ Энели Ефимова завоевала серебряную медаль на юниорском ЧЕ по плаванию, сообщает Postimees.
Ефимова заняла второе место в заплыве на дистанции 200 м брассом со временем 2.28,01. Победительницей стала француженка Жюстин Дельмас со временем 2.25,54.
Личный рекорд 14-летней Ефимовой на дистанции 200 метров брассом — 2.26,88, который она установила 10 апреля этого года в Стокгольме.