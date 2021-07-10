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  • В Кохтла-Ярве продолжат вакцинировать от Covid-19 без предварительной регистрации

В Кохтла-Ярве продолжат вакцинировать от Covid-19 без предварительной регистрации

Вакцина Johnson & Johnson. ФОТО: via www.imago-images.de/imago images/MiS

Ида-Вируская центральная больница в субботу продолжит в Кохтла-Ярве вакцинировать от коронавируса без предварительной регистрации.

Вакцинация в порядке живой очереди на 2-м этаже торгового центра Jewe в Йыхви ведется в субботу с 10 до 13 часов. Предлагается однодозовая вакцина Janssen.

На вакцинацию приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.

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