В Кохтла-Ярве продолжат вакцинировать от Covid-19 без предварительной регистрации
Ида-Вируская центральная больница в субботу продолжит в Кохтла-Ярве вакцинировать от коронавируса без предварительной регистрации.
Ида-Вируская центральная больница в субботу продолжит в Кохтла-Ярве вакцинировать от коронавируса без предварительной регистрации.
Вакцинация в порядке живой очереди на 2-м этаже торгового центра Jewe в Йыхви ведется в субботу с 10 до 13 часов. Предлагается однодозовая вакцина Janssen.
На вакцинацию приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.