В Латвии растет спрос на поддельные covid-сертификаты
Спрос на поддельные сертификаты о вакцинации в Латвии растет. Одна из возможных причин - строгие требования правительства к непривитым, сообщает ReTV.
Спрос на поддельные сертификаты о вакцинации в Латвии растет. Одна из возможных причин - строгие требования правительства к непривитым, сообщает ReTV.
Латвийская ассоциация врачей получила несколько тревожных сообщений от коллег - пациенты присылают электронные письма с обещанием заплатить за поддельный сертификат о вакцинации. Руководитель ассоциации Сармите Вейде говорит: "Они просят за деньги внести данные о вакцинации в систему e-veselībа, при этом не получая вакцины".
ReTV известно, что в одном из центров вакцинации в Видземе пациент пытался предложить сотруднику 50 евро в обмен на поддельный сертификат. В социальных сетях все чаще можно увидеть цены, по которым возможно купить поддельные сертификаты: от 500 до 600 евро в Риге, от 120 до 250 евро - в Латгале.
Также появилась скандальная неофициальная новость о том, что актриса Алиса Дановска потеряла работу в театре "Дайлес" из-за поддельного теста на Covid-19. Перед тем как сделать запись телефонного разговора с ReTV News, актриса подтвердила, что на своей работе в театре "Дайлес" она предоставила фальшивый сертификат о тесте на Covid-19. Позже во время записи актриса отвечала уклончиво. Вот ее разговор с журналистами службы новостей ReTV:
Журналист Зане Эниня: "В СМИ появилась информация о том, что вас уволили из театра "Дайлес" за то, что вы предъявили поддельный сертификат Covid-19 о том, что вам сделали прививку. Это правда?"
Актриса: "Нет, это неправда".
Журналист Зане Эниня: "Тогда по какой причине вас уволили?"
Актриса: "Я ушла, потому что работа просто не соответствовала моим взглядам. Правила на работе не соответствовали моим взглядам на права человека".
Журналист Зане Эниня: "И это вообще не имеет отношения к подделкам?"
Актриса: "Ну, я не хочу это комментировать".
То, что актриса больше не работает в театре "Дайлес", подтвердил ReTV режиссер Юрис Жагарс, но не захотел подробно комментировать возможную подделку теста. В полиции тоже не комментируют этот случай, но до новостей факт о подделке все-таки дошел.
Представитель Государственной полиции Симона Гравите: "Государственная полиция получила определенные сигналы о том, что население может пытаться обойти установленный порядок при получении сертификата, подтверждающего факт вакцинации. Мы внимательно следим за этой ситуацией и получаем соответствующие ответы и оценки.
Представитель KNAB Агита Антонане рассказала: "Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией увидело и получило несколько сигналов в публичном пространстве, которые могут указывать на возможную заинтересованность людей в фальсификации факта вакцинации или сертификата. KNAB обратил внимание на все эти сигналы, а именно оценил содержание этих сигналов в рамках своей компетенции.
Следует отметить, что поддельные сертификаты Covid-19 и результаты тестов - проблема не только в Латвии, например, в США население предупредили о том, что это серьезное преступление. Исследование показало, что в так называемом "даркнете", или "темной сети", количество поддельных документов значительно возросло. Там можно купить поддельный сертификат примерно за 200 евро, а поддельный отрицательный результат теста стоит чуть больше 20 евро. По данным CheckPoint, в виртуальном мире насчитывается около 1200 таких торговцев, но большинство покупателей - американцы, британцы и немцы. За подделку документов в Латвии полагается штраф.