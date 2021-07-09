Галерея ⟩ Прожившая в доме 25 лет семья обнаружила на заднем дворе нечто удивительное
На заднем дворе частного дома обнаружили раритет многовековой давности, пишет Kodustiil.
На заднем дворе частного дома обнаружили раритет многовековой давности, пишет Kodustiil.
Англичанин Джонатан Босток (62 года) и его семья понятия не имели, что на их участке есть садовый домик. Еще меньше они были знакомы с основным строительным материалом, которым были кости и зубы крупного рогатого скота и раковины устриц.
Семья, прожившая в Бирмингеме 25 лет, обнаружила дом из зубов и костей высотой 3,65 метра только когда пришло время переезжать после продажи дома, сообщает Metro. В прошлую субботу Джонатан и его жена Деб (57) пошли убирать задний двор. По словам мужчины, они знали, что там было какое-то строение, но были удивлены, насколько оно сохранилось.
Джонатан, отец пятерых детей, решил выяснить, что это за постройка. Специалистам удалось узнать, что дом семьи Босток находится на территории бывшей старой усадьбы, а возведенный из костей коров и овец садовый домик, или беседка предназначались для увеселения хозяев и гостей поместья. Местные защитники памятников считают, что садовый домик может быть датирован серединой 1700-х годов, но его точное происхождение и время станут ясны только после исследования.