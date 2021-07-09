Сб, 10.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Прожившая в доме 25 лет семья обнаружила на заднем дворе нечто удивительное

Галерея ⟩ Прожившая в доме 25 лет семья обнаружила на заднем дворе нечто удивительное

Джонатан Босток и его находка. ФОТО: Matthew Lofthouse / SWNS/Scanpix

На заднем дворе частного дома обнаружили раритет многовековой давности, пишет Kodustiil.

Англичанин Джонатан Босток (62 года) и его семья понятия не имели, что на их участке есть садовый домик. Еще меньше они были знакомы с основным строительным материалом, которым были кости и зубы крупного рогатого скота и раковины устриц.

Семья, прожившая в Бирмингеме 25 лет, обнаружила дом из зубов и костей высотой 3,65 метра только когда пришло время переезжать после продажи дома, сообщает Metro. В прошлую субботу Джонатан и его жена Деб (57) пошли убирать задний двор. По словам мужчины, они знали, что там было какое-то строение, но были удивлены, насколько оно сохранилось.

Джонатан, отец пятерых детей, решил выяснить, что это за постройка. Специалистам удалось узнать, что дом семьи Босток находится на территории бывшей старой усадьбы, а возведенный из костей коров и овец садовый домик, или беседка предназначались для увеселения хозяев и гостей поместья. Местные защитники памятников считают, что садовый домик может быть датирован серединой 1700-х годов, но его точное происхождение и время станут ясны только после исследования.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back