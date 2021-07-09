Галерея ⟩ Прожившая в доме 25 лет семья обнаружила на заднем дворе нечто удивительное

Англичанин Джонатан Босток (62 года) и его семья понятия не имели, что на их участке есть садовый домик. Еще меньше они были знакомы с основным строительным материалом, которым были кости и зубы крупного рогатого скота и раковины устриц.

Семья, прожившая в Бирмингеме 25 лет, обнаружила дом из зубов и костей высотой 3,65 метра только когда пришло время переезжать после продажи дома, сообщает Metro. В прошлую субботу Джонатан и его жена Деб (57) пошли убирать задний двор. По словам мужчины, они знали, что там было какое-то строение, но были удивлены, насколько оно сохранилось.