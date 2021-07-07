Фото ⟩ На границе Маарду и Виймси продается прелестный дом
Tallinnas Viimsi linnaosa piiril on müüa suurepärane perekodu.
Tallinnas Viimsi linnaosa piiril on müüa suurepärane perekodu.
Дом с четырьмя спальнями построен в 2010 году и расположен в тихом зеленом уголке. За дом хотят получить 365 000 евро.
В одноэтажном доме площадью 211 м2 находятся: три детских, спальня, гардеробная, туалет, сауна, душевая, котельная, гостиная, кухня и терраса.
Последний ремонт был сделан в 2020 году, когда в доме обновили стены и построили новую ванную комнату и сауну. Документация на дом в порядке, также выдано разрешение на эксплуатацию. Кроме дома на участке есть сарай и детский игровой домик.
С деталями можно ознакомиться на портале недвижимости City24.