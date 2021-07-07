Сб, 10.07.2021
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Фото ⟩ На границе Маарду и Виймси продается прелестный дом

Уютный дом. ФОТО: City24

Tallinnas Viimsi linnaosa piiril on müüa suurepärane perekodu. 

Дом с четырьмя спальнями построен в 2010 году и расположен в тихом зеленом уголке. За дом хотят получить 365 000 евро. 

Уютный дом. ФОТО: City24

В одноэтажном доме площадью 211 м2 находятся: три детских, спальня, гардеробная, туалет, сауна, душевая, котельная, гостиная, кухня и терраса.

Уютный дом. ФОТО: City24

Последний ремонт был сделан в 2020 году, когда в доме обновили стены и построили новую ванную комнату и сауну. Документация на дом в порядке, также выдано разрешение на эксплуатацию. Кроме дома на участке есть сарай и детский игровой домик.

Уютный дом. ФОТО: City24

С деталями можно ознакомиться на портале недвижимости City24.

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