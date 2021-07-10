За сутки в Эстонии добавилось 64 новых коронапозитивных
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4665 тестов на коронавирус, из которых 64 оказались положительными, что составляет 1,4% от общего количества тестов.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4665 тестов на коронавирус, из которых 64 оказались положительными, что составляет 1,4% от общего количества тестов.
Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 26 человек диагностирована коронавирусная инфекция. Из новых случаев заражения в Харьюмаа 22 зарегистрированы в Таллинне.
10 случаев добавились в Пярнуском уезде, 8 - в Тартуском уезде, 6 - в Ида-Вирумаа, 3 - в Йыгевамаа, по 2 - в Рапламаа и Вырумаа, по 1 - в Ляэнемаа и Валгамаа. В пяти случаях в регистре населения не было указано место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 39,3%, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,3%.
Новых случаев COVID-19 в больницах в течение дня не открывали, 20 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 64 года, и 14 из всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет (70%). За сутки скончавшихся от Сovidне было.