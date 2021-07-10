Летняя жара принесла с собой рекордно высокие цены на электроэнергию

При этом цена на электроэнергию в Эстонии немного ниже, чем во многих других странах Европы, из-за старых привычных сланцевых электростанций. Cвою роль в росте цен сыграли как освободившийся от коронавирусных ограничений мир, снова потребляющий больше энергии, так и климатическая политика, которая сделала цены на электроэнергию более нестабильными, поскольку в безветренные и солнечные дни цены подталкивали вверх электростанции, работающими на ископаемом топливе.

На эстонской энергетической бирже раньше бывали одиночные часы, когда цена повышалась до 100 евро за мегаватт-час, но в июне и в первые дни июля были дни, когда цена стабильно не опускалась ниже 100 евро в течение большей части рабочего дня.

В прошлую пятницу биржевая цена Nord Pool выросла до более чем 100 евро в 6 часов утра и оставалась неизменной до 23 часов. Единственное исключение - промежуток с 18 до 19 часов, когда цена составляла 99,98 евро за мегаватт-час.

Цена оставалась высокой даже в выходные дни. Это противоречило прежней логике, согласно которой более высокие цены наблюдались в будние дни утром и вечером в часы пик, что приводило к тому, что более чувствительные к ценам домашние потребители оставляли гладильные и другие работы с большимпотреблением электроэнергии на выходные. Однако в начале лета от такого переноса работы нет особой пользы.

С другой стороны, для производителей электроэнергии цена в 70-80 евро или более 100 евро означала время прекрасных прибылей. Нарвские сланцевые заводы работают на полную мощность, и производители возобновляемой энергии проявляют особый энтузиазм, а государственная поддержка дает дополнительные 53 евро за мегаватт-час к биржевой цене. Это золотая жила для производителя.

Рост цен на электроэнергию означает большие расходы как для домохозяйств, так и для промышленных компаний. Для одного из крупнейших потребителей электроэнергии в Эстонии, кундаского целлюлозно-бумажного комбината Estonian Cell, он означал в июне увеличение затрат на целых 30%.

Менеджер энергетической биржи Nord Pool по странам Балтии Ингрид Арус сказала, что цены выше средних обусловлены сочетанием нескольких факторов, в частности, безветрием, которое привело к низкому производству, а также общим дефицитом электроэнергии в соседних с Эстонией Литве, Дании и Польше. Да и сама Эстония по большей части производит меньше, чем потребляет, хотя в дни чрезвычайно высоких биржевых цен эта тенденция изменилась, поскольку Нарвские станции могут вырабатывать электроэнергию на полную мощность.

Арус добавила, что импорт электроэнергии из России через Латвию за последние недели увеличился более чем вдвое из-за недостаточной мощности линий электропередачи. Уровень цен в странах Балтии оставался более или менее стабильным, на том же уровне, что и в южной части Швеции, которая соединена подводным кабелем с Литвой, а также с Данией и Центральной Европой.

Департамент статистики Эстонии только что объявил, что скачок потребительских цен в июне был вызван более высокими ценами на топливо. По информации департамента, биржевые цены на электроэнергию на рынке Nord Pool в июне выросли до самого высокого уровня в истории из-за погодных условий, ограничений на подключение и технического обслуживания.