Галерея ⟩ В латвийском озере появился плавучий остров с домиком на четверых

Уникальный проект создало творческое объединение Skudras Metropole в сотрудничестве с дизайнером Марцисом Зиеминьшем из компании Dont’t Panic. В прошлом году они уже удивили своим парящим в воздухе зеркальным домиком над рекой Амата.

«В этот уникальный для латвийского дизайна объект архитектуры, созданный с нуля, было вложено много труда. Остров стабилен и безопасен для посетителей. Этим проектом мы стараемся развивать качественный дизайн в Латвии и за ее пределами», — сказал Зиеминьш.

Остров работает на солнечной энергии, которая обеспечивает освещение и все хозяйственные процессы. На острове спрятаны QR коды с особенными рассказами об этом месте, с их помощью также можно послушать сонату озера Морданга. «В каждом месте, где появляются наши новые и уникальные непривычные места для ночлега, мы создаем неповторимые рассказы, интегрируем исторические факты в игры и в жилые объекты, чтобы как можно ярче раскрыть возможности каждого региона», — добавила руководитель Skudras Metropole Гундега Скудриня.

Каждая деталь, предмет интерьера, посуда, а также само строение созданы и реализованы собственными силами. Продумано все до мельчайших деталей, начиная со специальной экологической зубной пасты до дизайнерских кресел, силуэты которых навеяны папоротником, и стола в виде макета озера – с водой и деревьями.

«Мы очень тщательно выбирали место для объекта, осмотрели более двадцати озер в Курземе. Выбор пал на фантастическое озеро Морданга, у которого мы ощутили особую энергетику и восхитились его красотой», – добавляет она.