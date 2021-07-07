Галерея ⟩ В латвийском озере появился плавучий остров с домиком на четверых
На озере Морданга в Латвии появился искусственный плавучий остров, а на нем - стеклянный домик, пишет Kodustiil.
На озере Морданга в Латвии появился искусственный плавучий остров, а на нем - стеклянный домик, пишет Kodustiil.
Уникальный проект создало творческое объединение Skudras Metropole в сотрудничестве с дизайнером Марцисом Зиеминьшем из компании Dont’t Panic. В прошлом году они уже удивили своим парящим в воздухе зеркальным домиком над рекой Амата.
«В этот уникальный для латвийского дизайна объект архитектуры, созданный с нуля, было вложено много труда. Остров стабилен и безопасен для посетителей. Этим проектом мы стараемся развивать качественный дизайн в Латвии и за ее пределами», — сказал Зиеминьш.
Остров работает на солнечной энергии, которая обеспечивает освещение и все хозяйственные процессы. На острове спрятаны QR коды с особенными рассказами об этом месте, с их помощью также можно послушать сонату озера Морданга. «В каждом месте, где появляются наши новые и уникальные непривычные места для ночлега, мы создаем неповторимые рассказы, интегрируем исторические факты в игры и в жилые объекты, чтобы как можно ярче раскрыть возможности каждого региона», — добавила руководитель Skudras Metropole Гундега Скудриня.
Каждая деталь, предмет интерьера, посуда, а также само строение созданы и реализованы собственными силами. Продумано все до мельчайших деталей, начиная со специальной экологической зубной пасты до дизайнерских кресел, силуэты которых навеяны папоротником, и стола в виде макета озера – с водой и деревьями.
«Мы очень тщательно выбирали место для объекта, осмотрели более двадцати озер в Курземе. Выбор пал на фантастическое озеро Морданга, у которого мы ощутили особую энергетику и восхитились его красотой», – добавляет она.
«Плавучий остров» открыт до 15 сентября. Он может вместить четырех человек. Хотя домик уже забронирован на все ночи вперед, шанс все-таки остается: вдруг кто-то откажется.